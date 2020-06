Existe resistencia a acatar las reglas

La ciudadanía por lo general ha sido consciente, sin embargo hay un sector de la población que no acata las normas y que no quiere aplicar los protocolos a la hora de acudir a un restaurante, pero se ha estado avanzando poco a poco para mantenerse abiertos en la nueva realidad.

Bladimir Cortez, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Reynosa, comentó hasta el momento no se ha tenido problemas mayores para poder seguir operando al 25 por ciento en la primera fase.

Recalcó que es necesario que todos trabajemos en conjunto, en la nueva realidad, ajustarse a los protocolos de salud.

"Si hay un sector de la población que es escéptica, que no creo y que no acata las normas hay clientes que entran sin cubre bocas, que no se dejan tomar la temperatura, personas adultas de alto riesgo que se les pide que no se expongan", dijo.

Y argumentó: "no ha sido mucho tan es así que las autoridades no ha tenido problemas para que sigamos operando, la realidad es que los números son positivos, pero si hay sobre todo los escépticos".

VAN A ESPERAR AL 50 POR CIENTO

A la fecha el 30 por ciento de los restaurantes principalmente con bar van a esperarse para abrir el 50 por ciento, para no generar altos costos en la operación.

El dirigente de Canirac Reynosa, ve positivo como se ha manejado el tema de la pandemia por parte del estado, porque hasta el momento no se han saturado los hospitales y se ha evitado colapsar el tema médico y no se hubiera podido reactivar la económica poco a poco.

"Nosotros vamos 15 días delante de la federación y eso nos ha beneficiado porque se tomaron las medidas de manera responsable, todos y creo que vamos bien, solo queda que la ciudadanía apoye y no baje la guardia", recalcó.

Señalo que ante la nueva normalidad, todo debemos de adaptarnos y los ciudades deben adaptarse a los protocolos.