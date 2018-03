Existe homofobia en futbol americano; reveló jugador universitario

Por tercera vez en cinco años, un jugador universitario con aspiraciones a la NFL, reveló durante Scouting Combine fue interrogado sobre sus preferencias sexuales.



El corredor egresado de LSU, Derrius Guice denunció que un cazatalento de un equipo de la liga, le preguntó "si le gustan los hombres", situación que fue reprobada por la oficina de la NFL.



Una pregunta como esa es completamente inapropiada y totalmente contraria a las políticas del lugar de la liga. La NFL y sus clubes se comprometen a brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos de manera consistente con nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión, las leyes estatales y federales. Estamos investigando el asunto", señaló el portavoz de la NFL, Brian McCarthy en un correo electrónico.



El director ejecutivo del Sindicato de Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, exhortó a la liga a retirar las invitaciones para el Combine a las organizaciones que hagan este tipo de cuestionamientos.



"Averigua qué equipo lo hizo y destrúyelo del Combine. La pregunta es inapropiada. Las preguntas en este sentido siempre son inapropiadas", dijo Smith.

Aunque la NFL ha hecho intentos para erradicar la homofobia, la gerencia de los equipos se sigue preocupando por el ambiente que puede causar en el vestidor tener a un compañero gay.



El ex cornerback de los Sehawks de Seattle, Wade Davis dio a conocer sus preferencias sexuales al final de su etapa como jugador.

Ahora es un activista de los derechos de los gays mediante una organización comprometida a librar la homofobia en los deportes profesionales y ahora directamente con la NFL.



"He estado en contacto con la NFL y organizaré una capacitación fuera de temporada para que los entrenadores y el personal aborden este tema", comentó ayer Davis, quien también formó parte de la NFL Europa.



Davis apunto que sería ideal que los entrenadores y el personal de la NFL se esforzaran para que las oficinas del equipo de la NFL y los vestidores sean más inclusivos para los jugadores gay.



"[Quiero que] comprendan el costo físico, emocional y espiritual para crear un ambiente hostil para los atletas gays. Deben cambiar muchas cosas en el interior de la liga para volver cada espacio incluyente de trabajadores gay, sea cual sea su posición en la liga".



Hace dos años, el profundo Eli Apple dijo que los Falcons le preguntaron si le gustaban los hombres. Según Brian McCarthy, la liga requirió que el equipo se sometiera a un seminario de capacitación en sus instalaciones con un consejero aprobado por la NFL.



El liniero defensivo Sam Adams, fue el primer jugador universitario que antes de dar el paso a la NFL dio a conocer que era homosexual. Adamas en una conferencia con estudiantes reconoció que "siempre se sintió como un extraño", cuando estuvo en la liga.



"Tenía que demostrar mi valía en el campo para ser uno más de los muchachos. Fui cortado de los Rams, a pesar de que estaba entre los cinco primeros en capturas. Luego fui a los Cowboys y tuve que volver a hacerlo todo. Y luego me cortaron allí. Siempre me sentí como un extraño", denunció Adams quien considera que la NFL no está abierta para los gay.

Derrius Guice

Fecha de nac.: 21-06-1997.

Lugar.: Louisiana, EU

Estatura: 1.88 metros.

Peso: 99 kilogramos.

Logros: Segundo equipo All-SEC ( 2017 ). Primer equipo All- SEC ( 2016 ). Corrió 3,074 yarsdas con 29 anotaciones en su carrera universitaria con los Tigers de LSU.

El Dato

Dave Kopay Luego de jugar nueve temporadas, em 1975 fue el primer jugador en dar a conocer que era gay.

Esera Tuaolo Liniero defensivo que jugó de 1991 a 1999 anunció un año después de su retiro que era gay.

Kwame HarrisJugador de línea ofensiva que en 2012 declaró su preferencia sexual, luego de una pelea con su novio.

Ryan O'CallaghanTackle ofensivo de los Patriots y Chiefs, quien el año pasado comunicó públicamente que es gay.