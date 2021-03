Exigirán el uso de cubrebocas

El coordinador de la Coepris, Ricardo González Gamboa señaló que ahora que en Texas se habla de que no es obligatorio el uso de cubrebocas, hay quienes cruzan al lado mexicano sin el, pero al momento de llegar a estos filtros se le pide que se lo pongan, ya que en Tamaulipas si es obligatorio aún.

"No hemos pasado la contingencia, tenemos que seguir trabajando en estas medidas preventivas, por lo que se requiere que la población colabore para que no haya de nueva cuenta un incremento en el número de contagios de Covid", dijo.

Manifestó que en los filtros se esta revisando que se cumplan con las medidas sanitarias, en donde quienes no tienen una visita esencial son retornados, además de aplicar el doble no circula en los vehículos.

Comentó que en tanto en la ciudad se sigue monitoreando los comercios que cumplan con las medidas de salud, en donde hasta el momento todos han contribuido a que vaya a la baja los casos del Covid.

González Gamboa indicó que en los filtros se van a mantener las acciones preventivas, no deben de pasar sin cubrebocas, no cruzar más de dos personas a bordo, solo viajes esenciales, además del programa del doble no circula buscando disminuir la movilidad.