Exigirá CCCD pagar adeudos a Sagarpa

Cd. Victoria, Tam.

El dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD) en Tamaulipas y alcalde electo de Aldama, Jorge Luis González Rosales, reveló que la Sagarpa aún mantenía algunos adeudos con dicha organización campesina por lo que buscará un acercamiento con el fin de que dichos saldos sean cubiertos antes de que concluya la administración federal.

"Tenemos algunos adeudos pendientes con Sagarpa de ganadería, del componente de la Infraestructura para el Desarrollo del Hato Ganadero y la adquisición de vaquillas y hay un sinnúmero de programas", programas como el componente a Proyectos Productivos (FAPPA) e incentivos a la agricultura y la producción también presentan rezagos de más de 32 millones de pesos.

"Estaré platicando esta misma semana de ser posible, con el delegado (Eduardo Miguel Mansilla Gómez), a ver qué respuesta tenemos", aunque el alcalde electo aldamense consideró que sí se cubrirán algunos adeudos otros más quedarán impagados, "desafortunadamente sí van a quedar adeudos".

"No sabemos cómo vaya a estar el tema porque no hay asignación de recursos que todavía no responden a la disposición y tenemos esos detalles", cabe recordar que la administración federal concluye el 30 de noviembre próximo, en ese sentido el subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, Jorge Luis Zertuche Rodríguez, dijo el pasado 08 de septiembre en esta capital que el compromiso de la actual administración era liquidar todos los adeudos antes de que finalizara el año.

"Vamos a platicarlo con la dirección nacional (de la CCCD) para ver qué indicación nos dan y sí, nosotros vamos a proponer hacer algunas acciones como estado, como Tamaulipas, pero finalmente tenemos que respetar la opinión que dé la dirección nacional", puntualizó el líder campesino.