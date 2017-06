Exige Ricardo Anaya frenar espionaje

El líder de Acción Nacional demandó que se separe del cargo a los servidores públicos relacionados con el espionaje, y dar resultados en las indagatorias sobre el tema.



"Exigimos que se cancele el espionaje que está en curso y que no haya sido autorizado por un juez federal, como lo establece la Constitución mexicana", pidió.



Anaya demandó acciones contundentes para poner un alto a este delito del que han sido blanco activistas, periodistas y políticos.



El PAN, afirmó, analiza la posibilidad de denunciar los hechos ante organismos internacionales.



"Lo quiero volver a decir con contundencia: no vamos a descansar hasta que se llegue hasta las últimas consecuencias en este tema tan delicado", sentenció.



El dirigente advirtió que se equivocan quienes apuestan a que el tema se olvide con el paso de los días.



"De ninguna manera se puede minimizar lo ocurrido ni mucho menos quedar en la impunidad", sostuvo.



Mientras todos los sectores de la sociedad han manifestado un claro rechazo a la intervención de comunicaciones privadas, aseguró Anaya, el Gobierno federal se ha concentrado en minimizar el problema.



El panista exigió la comparecencia ante el Congreso de los titulares de la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la Procuraduría General de la República, para que expliquen qué agencias del Gobierno han adquirido, directa o indirectamente, licencias para usar malware de vigilancia.



Tras recordar que el espionaje se lleva a cabo a través del programa Pegasus, vendido exclusivamente a los Gobiernos, consideró que se trata de escuchas sofisticadas y no convencionales.