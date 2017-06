Exige PAN anular comicios en Coahuila y Edomex

Cd. de México.- El PAN en la Cámara de Diputados pidió la nulidad de las elecciones de Coahuila y el Estado de México, ya que tienen pruebas de que en ellas hubo uso ilegal de recursos públicos e instituciones por parte del PRI-Gobierno.



Marko Cortés, coordinador de los diputados de Acción Nacional (PAN), insistió en que los ciudadanos tienen un hartazgo hacia el Gobierno y demandan que la procuración de justicia emita señales de neutralidad y no deje esos casos en la impunidad.



"En Coahuila y el Estado de México los señalamientos del PAN están fundados por el uso indiscriminado de recursos públicos para favorecer a los candidatos del PRI y en la solicitud de nulidad de las elecciones para Gobernador están más que demostradas por una serie de irregularidades ya documentadas ante los tribunales, en donde esperamos que la neutralidad y el respeto a la ley triunfen sobre la impunidad", afirmó en un comunicado.



Al estimar que el PRI-Gobierno le quiere apostar al agotamiento de la Oposición, el legislador hizo un llamado a mantener la autonomía del Poder Judicial electoral, para castigar las conductas ilícitas.



De lo contrario, advirtió, la debilidad de las instituciones colocaría al País al inicio de la elección a la Presidencia de la República de 2018 en una situación delicada y en la que los ciudadanos verían con recelo el triunfo de la impunidad sobre la legalidad.



"No es muy aconsejable que el Gobierno busque el alargamiento del proceso de nulidad de la elección de Coahuila ya que por primera vez en más de 20 años se ve el fraude no sólo en la intervención del gobierno local y federal sino también en la actuación parcial e ilegal de la autoridad electoral, por lo que convocamos a que tomen cartas de inmediato para propiciar una salida rápida y apegada a derecho", manifestó Cortés.





"Todo está conectado con el PRI que quiere conservar el poder cueste lo que cueste, pero Acción Nacional no desistirá en darle seguimiento a los recursos legales para que, con la ley en la mano y con la fuerza de las pruebas, quienes hayan torcido la ley reciban un merecido castigo".



REFORMA publicó la semana pasada que Roberto Borge desvió 200 millones de pesos a la campaña de Mauricio Góngora; César Duarte, 246 millones a la de Enrique Serrano; y Javier Duarte, destinó mil 300 millones de pesos a la de Héctor Yunes Landa.



Al respecto, Cortés aseveró que, si se anulan los procesos electorales mexiquenses y coahuilenses, se garantizarían nuevos aires a la democracia, pues gracias a la llegada de los gobiernos panistas se conocieron los citados agravios.