Exige pago de agua Comapa al municipio

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), ayer hizo un nuevo llamado al actual gobierno local que encabeza el alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúas, para que pague los más de 50 millones de pesos que adeuda al organismo operador, y que no empleen como pretexto ahora la apertura del pavimento en virtud de que de reincidir estarán tomando las medidas conducentes al transcurrir ya más de un año, advirtiendo que de ser necesario podrían llegar a la suspensión del vital líquido.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa con los diferentes medios de comunicación sostenida en las instalaciones del sindicato el gerente general ingeniero Raúl García Vivian, al hacer una recapitulación en términos administrativos y operativos de obras que con recursos propios y apoyo del gobierno del Estado superan los 27 millones de pesos.

“En más de un año que tengo al frente del organismo de las oficinas municipales las más de 84 cuentas no han pagado ni un solo centavo por concepto de este importante servicio, argumentando ahora como pretexto que estamos afectando las calles con las rupturas cuando no llegan ni al 5 por ciento, las cuales cuando son bajo nuestra responsabilidad abrimos, cerramos, y compactamos, y en el caso de las obras que ejecutan contratistas no vamos a recibir ninguna obra que no este bien terminada y compactada”.

Reciben un servicio y tienen que pagar, pues no es posible que el ciudadano si este aportando y el Municipio no.