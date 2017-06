Exigen justicia por asesinato de Miroslava Breach

Chihuahua, México.- A tres meses del asesinato de la periodista Miroslava Breach, comunicadores de la ciudad de Chihuahua exigieron justicia frente al Palacio de Gobierno.



Al acto se sumaron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, así como Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Los periodistas se concentraron en la "Cruz de Clavos", en la Plaza Hidalgo, donde leyeron posicionamientos y colocaron una ofrenda, acompañada de la imagen de la corresponsal del periódico La Jornada y colaboradora del desaparecido Norte de Ciudad Juárez.



"Hoy se cumplen tres meses de que sus colegas y amigos salimos a este y otros espacios para exigir resultados sin obtener una respuesta clara", señalaron reporteros en un posicionamiento leído por el comunicador Rolando Nájera, quien colaboraba con Breach en la Agencia MIR, la cual ella dirigía.



"Durante este tiempo, mientras que hemos condenado el asesinato y hemos exigido justicia en reiteradas ocasiones, se han presentado una serie de acontecimientos desafortunados. En el camino asesinaron a otro corresponsal de La Jornada, ahora en Culiacán, Sinaloa, fue el turno de Javier Valdez", relataron.



Desde el 2000 a la fecha, recordaron, han sido asesinados 22 periodistas en Chihuahua, y no hay una indagatoria que dé un resultado claro y convincente.



En diciembre pasado Adrián Rodríguez, del Grupo Radio Divertida, fue ejecutado.



"México no es un país para periodistas, Chihuahua no es una entidad para periodistas. Esto no sólo se ve reflejado en las estadísticas, la realidad nos lo recuerda día a día a quienes ejercemos este oficio", advirtieron.



Recientemente, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció una recompensa de hasta un millón y medio de pesos a quien ofrezca información que permita la captura de los asesinos de Breach.



Sobre la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), los comunicadores demandaron resultados y que el despliegue de recursos, incluyendo la recompensa que se ofrece, lleve a dar con el paradero de los responsables.



"Y que, sobre todo, la captura de estos asesinos pueda ser un ejemplo de que sí existe la intención de acabar con la impunidad, como lo ha asegurado el Gobierno de Chihuahua", expusieron.



"Pero la muerte no ha sido la única forma de intimidación que ha trastocado al gremio. En los últimos meses hemos visto como se dan a conocer listas de 'periodistas incómodos', intimidaciones y actos de violencia por parte de servidores públicos y autoridades policiacas, espionaje a nivel nacional. La violencia ejercida de varias formas es una constante".



Los manifestantes detallaron que, desde 2008 a mayo pasado, la violencia ha exiliado a 456 periodistas en el mundo, 12 de los cuales salieron de México, de acuerdo con un informe del Comité para la Protección de los Periodistas.



Una de ellas es Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso en Chihuahua y cercana a Breach, quien tuvo que salir del País por falta de garantías de seguridad.



"El mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, al que un gran número de periodistas chihuahuenses están adheridos, ha demostrado ineficiencia en todos los casos", indicaron.



"La alerta temprana decretada por Gobernación federal para Chihuahua llegó demasiado tarde y no es garantía de que ya no se derrame más sangre de nuestros colegas".



"Hoy nos toca exigir una vez más por las y los compañeros caídos y nos toca ofrecer también lo mejor de nosotros. Esperamos justicia, queremos justicia, no más periodistas asesinados", urgieron.



Breach fue asesinada a balazos el 23 de marzo, cuando se encontraba dentro de su camioneta en el exterior de su casa en la ciudad de Chihuahua.