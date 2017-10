Exigen fijar precio para maíz y sorgo

Matamoros, Tam.- Productores agrícolas del sector social en Matamoros demandan que el gobierno federal les fije un precio de garantía para el maíz y sorgo acorde a la actualidad que viven, ya que al estar regidos por los mercados internacionales, estos son cada vez más bajos, además de que los estímulos que ofrece la Sagarpa no les llegan en los tiempos pactados.

Pero para esto, afirma Mario Lucio Galván, exlíder campesino, "es necesario que nuestros dirigentes de la CNC se pongan de nuestro lado y que se pongan a pelear, que den la cara y con energía exijan a la Secretaría de Agricultura que se dé un cambio en la política agropecuaria, porque cada día que pasa estamos más amolados".

El planteamiento que hace el agricultor es que en lugar de que les sigan fijando apoyos adicionales para el maíz y sorgo, "regrese el precio de garantía, porque de esta forma podemos tener ya un ingreso fijo por nuestros productos, acorde a lo que estamos invirtiendo en cada ciclo".

Hace años, recordó, "así se hacía y estábamos mejor porque ya sabíamos a cuánto se nos iba a pagar la tonelada, no que ahora, que estamos sujetos a lo que dicten los precios internacionales en la Bolsa de Chicago, que también son más bajos cada año y esto hace que nuestra actividad sea menos rentable".

Lucio Galván se quejó porque, además, "el gobierno no nos cumple con los apoyos prometidos, como ahorita, que todos seguimos esperando que nos entreguen el monto adicional que se nos promedió desde hace más de 1 mes, según la Sagarpa, para compensar lo poco que recibimos en la cosecha pasada, pero los días siguen pasando y nadie tiene ese dinero, no sé quienes los están jineteando, pero mientras nos amuelan a nosotros, que no tenemos recursos para la compra de la semilla, cuando falta poco para comenzar a sembrar".

Esperan una buena cosecha de soya

Por Erik Huerta

Altamira, Tam.- En los próximos días los agricultores de Altamira, González y Aldama habrán de cosechar la soya, para lo cual advierten que en esta temporada las condiciones fueron idóneas, por lo que se espera una buena producción.

Toribio Cruz González, campesino del sector social señaló que en unos 20 días la Soya estará lista para su cosecha, asegurando que las plagas no afectaron en demasía en esta ocasión.

Refiere que hay 84,734 hectáreas sembradas en los tres municipios pertenecientes al Distrito 162 con cabecera en González.

Se estima un promedio de 1.5 toneladas por hectárea y en algunos casos hasta tres toneladas, "eso depende del tratamiento que le hayan dado a la siembra, pero en general creemos que nos va a ir bien".