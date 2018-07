Exigen vecinos suspender obras del ´Libre Diecisiete´

Con lujo de violencia están destruyendo las áreas verdes, las tuberías del sistema de riego, todas las jardineras que había en los andadores de las aceras se destruyeron y eso es una falta muy grave . Francisco Javier Hernández Montemayor, vocero del Colectivo de Vecinos del 17

Cd. Victoria, Tam.- Vecinos de la céntrica avenida Francisco I. Madero (calle 17) entregaron una carta dirigida alFrancisco García Cabeza de Vaca solicitando que sean suspendidas las obras de remodelación del ´Libre Diecisiete´ en su etapa de rehabilitación del camellón, por en medio del cual habrá una pista sinuosa para corredores.

"Venimos a entregar más de quinientas firmas de ciudadanos, vecinos, deportistas, gente interesada en la protección de las áreas verdes para pedirle al Gobierno del Estado, particularmente al gobernador, que no queremos andador", mencionó Francisco Javier Hernández Montemayor, vocero del Colectivo de Vecinos de la avenida Francisco I Madero, quien más adelante detalló que se trata de 580 firmas de vecinos, deportistas y ciudadanos en general quienes hacen uso todos los días de esa vialidad.

La carta, entregada en la oficina del gobernador en Palacio de Gobierno, también sería dirigida a las oficinas de los secretarios Cecilia del Alto López (Obras Públicas) y Gilberto Estrella Hernández (Seduma), así como a los alcaldes Óscar Almaraz Smer y Xicoténcatl González Uresti, en funciones y electo respectivamente.

"El andador en el centro del camellón está generando una destrucción que no nos merecemos ni los victorenses ni las plantas, queremos sombra, jardineras, queremos un paseo como lo hemos tenido con la identidad del Centro Histórico de Victoria con la responsabilidad ambiental de considerar que áreas verdes, jardineras, arbolado, son muy importantes", reiteró Hernández Montemayor.

"Con lujo de violencia están destruyendo las áreas verdes, las tuberías del sistema de riego, todas las jardineras que había en los andadores de las aceras se destruyeron y eso es una falta muy grave", en noviembre pasado, antes del inicio de las obras de remodelación, fueron presentadas 700 firmas pidiendo información sobre los resultados del estudio de impacto ambiental en donde por lo menos 500 árboles fueron censados por la agrupación vecinal, de los cuales 30 se encontraban a punto de secarse y 165 se estaban enfermos.

Apenas el fin de semana el alcalde electo había frenado las obras, denunciando ecocidio, y el lunes se reiniciaron los trabajos supuestamente con la intención de subsanar los daños a las raíces de los árboles.

Documento íntegro

Los propietarios, inquilinos de la avenida Francisco I. Madero y ciudadanos de Ciudad Victoria inconformes con la remodelación de la avenida ante usted respetuosamente solicitamos se retiren los bloques de cemento de las esquinas que solamente estrangulan y entorpecen la circulación y que no tienen ninguna utilidad, que se volteen las bancas hacia el camellón que es donde está la vista, estamos en contra de la remodelación del camellón, no queremos un andador de tartán innecesario ni planchas de concreto, ni la pérdida de pasto ni áreas verdes.

Pistas de tartán ya las hay en el estadio, en el planetario y Paseo Méndez, estas deben tener cuidado especial y solo caminar en ellas en tenis y la gente camina en tacones, triciclos, carreolas y bicicletas, además de los perros que dejan sus heces, no al cemento, no al tartán, no a la pérdida de áreas verdes, no al bordo continuo entre calles y las inundaciones que provocará al estorbar el paso de agua de lluvia.

No al peligro que habrá para la integridad del peatón al hacer un área recreativa forzada en medio de un área de tránsito vehicular, no al andador del camellón de la avenida 17, el camellón es tradicionalmente un jardín, área verde, pulmón de la ciudad hecho para recrear la vista y adornar la ciudad, no para caminar sobre él.

- Pedimos retiro de grava, piedra y block con que se ha contaminado el camellón.

- Relleno de agujeros con tierra fértil.

- Siembra de pasto, flores y árboles.

- Sistema de riego para mantenimiento del camellón.