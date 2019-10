Exigen una audiencia vecinos de Tecámac

Tecámac, Edomex.

Pobladores de este municipio pidieron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba en una de sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional para discutir la viabilidad del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), cuya construcción arrancó ayer.

"Si tiene voluntad de dialogar con nosotros, que nos reciba en una mañanera", plantearon representantes de la organización 12 Pueblos Originarios de Tecámac a un integrante de la Ayudantía del mandatario.

"Platiquemos con argumentos científicos y técnicos los pueblos y el Presidente, y que nos convenza con argumentos sólidos de la viabilidad de su proyecto", planteó Arturo Hernández Buendía.

Afuera de la base militar de Santa Lucía, donde López Obrador anunció el arranque de las obras, permanecieron unos 20 representantes de la asociación civil que promovió 10 amparos contra el AISL, los cuales fueron desechados.

"iAgua sí, aviones no!" y "iEl agua es vida y la vida se defiende!" gritaron los inconformes apostados en el acceso principal con una manta en la que se leía: "Viva la autodeterminación de los pueblos originarios. No al nuevo Aeropuerto ni falsas consultas".

Los manifestantes fueron abordados por un integrante de la Ayudantía del Presidente, y le expresaron su deseo de tener una audiencia con el Presidente para que, con argumentos técnicos y científicos, les convenza de que la construcción de AISL no implicará un daño a la salud ni un desabasto hídrico ni una destrucción ecológica ni un despojo de su territorio.

Esperanza Martínez reprochó que con una consulta López Obrador haya justificado el aval al nuevo aeropuerto.

"La consulta que hizo en octubre es ilegal. Si yo decido que en su casa voy a partir su cocina porque a mí me apetece, no creo que lo permitiera usted", dijo.

La también defensora del territorio de Tecámac reprochó la invisibilidad que promueve López Obrador de los pueblos originarios al señalar que los únicos opositores a la construcción del AISL son "conservadores".

"El señor expresa que son los conservadores, los saboteadores, los adversarios, pero yo no he escuchado que nombre a los 12 Pueblos Originarios de Tecámac, y no hablamos sólo de nosotros como grupo, sino de todos los habitantes de Tecámac", añadió la activista.