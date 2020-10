Exigen transporte para la zona rural

Cd. Victoria, Tam.- Residentes de los ejidos Francisco I. Madero, Benito Juárez, Emiliano Zapata y Guillermo Zúñiga de la región de Santa Engracia se manifestaron fuera de Casa de Gobierno para demandar el servicio de transporte público para aquella zona naranjera.

"Ya tenemos tres años prestándolo -el servicio- y nadie nos había maltratado, ni dicho nada porque todos los días trabajamos para el pueblo", dijo el checador de la ruta Santa Engracia-Victoria, Marco Antonio Acuña Valdez, "desde las 5:40 de la mañana que venimos y el último sale a las 7:15 de la noche hasta el pueblo, son 27 kilómetros a la entrada a la brecha y 35 hacia el Roble".

El trabajador del transporte reconoció que las unidades que hacen dicho recorrido no cuentan con concesión de parte de la Subsecretaría del Transporte Público, razón por la cual en días pasados les fue decomisada una unidad que prestaba el servicio en dicha ruta; no obstante, recordó que empresas como Grupo SENDA y Transpais, que prestaban el servicio para esa región, salieron de un día para el otro por lo que más de 300 usuarios demandan el transporte para venir todos los días a esta capital a sus empleos.

"Lo único que queremos es que nos regresen la unidad que nos quitaron malamente, sabemos que andamos mal pero con el transporte que estamos prestándole al pueblo no andamos mal, somos los únicos ya", además de los ejidos de la región de Santa Engracia los microbuseros prestan el servicio a los ejidos El Roble en municipio de Güémez, El Barretal en Padilla y Tierra Nueva en Victoria, por lo que se trata de cientos de personas que resultan afectadas con tal situación.

Tras permanecer por algunos minutos frente a Casa de Gobierno los manifestantes acudieron a la Subsecretaría del Transporte, y ante la Secretaría General de Gobierno, en donde fueron atendidos por funcionarios gubernamentales, "había días que no ganábamos un solo peso, apenas completábamos parta echarle una vuelta de gas y como quiera nosotros no nos rajamos, le seguimos a diario y no es posible que vengan de la noche a la mañana y te quiten un micro".