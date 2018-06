Exigen solución a megadesfalco. Piden intervenga gobernador en caso GUA

Madero, Tam.- Un grupo de exsocios del Gremio Unido de Alijadores (GUA) de Tampico se manifestaron al mediodía de este miércoles en los Juzgados Penales exigiendo que el gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, intervenga y que se juzgue a quienes los desfalcaron.

Magdaleno Pérez Juárez, quien encabezaba el grupo de manifestantes señaló que ya van siete años desde que interpusieron la denuncia en contra de los otrora líderes del gremio: Jesús Ramón Martínez del Ángel, Víctor Manuel Contreras Martínez y José Cedillo García; y contra quienes los secundaron: Carlos Peña, José Luis Hernández, Rubén Alvarado Torres, Eleuterio Jaramillo Espinoza, Policarpio Cruz Rivera.

Y es que señalan que a pesar de existir pruebas contundentes en contra de quienes fueron líderes del GUA, no han sido sancionados conforme a la ley, pues todos se encuentran libres, a excepción de José Cedillo, quien está preso por el delito de fraude, pero no por el caso contra del gremio, sino a un particular.

Señalaron que son 150 socios los que continúan en la lucha legal. "Es urgente que llegue a buen término, pues la mayoría de los denunciantes son personas mayores, y desde la fecha en que se puso la denuncia al día de hoy, han fallecido ya 33 compañeros".

Pidieron al gobernador del Estado que se forme una comisión especial para que revise los expedientes y sobre todo que se le dé celeridad al caso que ha estado atorado por más de siete años.