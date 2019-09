Exigen restitución de Winckler como Fiscal

Cd. de México.

"Exigimos restitución inmediata del Fiscal y se castigue a los que intervinieron en este golpe de Estado. Es un golpe de Estado constitucional porque están invadiendo y derrocando a un Fiscal autónomo legalmente nombrado", reclamó.



El legislador atribuyó al Gobernador Cuitláhuac García, junto con el Congreso estatal, la destitución de Winckler por un supuesto incumplimiento de la revalidación de su certificado de confianza.



"Estamos viendo en Veracruz uno de los atentados más graves al estado constitucional en esta etapa del Gobierno de Andrés Manuel; lo está haciendo un aliado suyo (el Gobernador)", señaló.



"Lo que se está haciendo es violentar por todos lados la Constitución: invadir un órgano autónomo, al grado de que están quitando un Fiscal".



Zepeda reclamó que el Mandatario estatal quite al funcionario porque no le cae bien y no existe coordinación.



"No es posible que Cuitláhuac García haya tumbado al Fiscal porque no le cae bien y porque tiene conflictos al grado que no se coordina, y perpetre esta ilegalidad a través del Congreso", dijo.



En opinión del legislador, la Comisión Permanente del Congreso estatal carecía de facultades para remover a Winckler.



"Lo que tenemos que hacer es defender las instituciones, porque si van a estar tumbando e invadiendo y no respetando organismos autónomos, estamos frente a las características de un Gobierno autoritario y hace muy mal el Presidente en respaldar a su Gobernador y al Congreso", indicó.



"Son temas que tiene que mandar mensajes claros, de jefe de Estado. Si esto pasa en Veracruz, mañana en otros estados vamos a ver que desbaraten todo el régimen constitucional. ¿Qué sigue? ¿Quitar alcaldes, gobernadores, tumbar organismos autónomos?".