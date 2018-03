Exigen renuncia de secretaria de Salud. Demandan respuesta de autoridades

Hemos venido en varias ocasiones a pedir hablar con ella, hemos solicitado audiencia por escrito y ella no ha tenido la atención de recibirnos . Doctora Gilma Alcocer, trabajadora eventual en Matamoros

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores eventuales en distintos municipios del Estado se manifestaron este mediodía en la Secretaría de Salud de Tamaulipas debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades de esta institución a sus peticiones en cuanto a basificación, homologación salarial, fondos para el retiro, servicios de salud, entre otras peticiones que vienen arrastrando desde hace varios años.

“Tenemos como cuatro años con lo mismo, la novedad es que queremos que se vaya la doctora Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud, porque es muy ofensiva con nosotros los trabajadores eventuales”, aseguró la doctora Gilma Alcocer, trabajadora eventual en Matamoros, “hemos venido en varias ocasiones a pedir hablar con ella, hemos solicitado audiencia por escrito y ella no ha tenido la atención de recibirnos”.

Algunos de los eventuales contarían con hasta 10 años de trabajo sin derecho a base laboral, homologación, servicios de salud o fondo para el retiro, fue a mediados de 2016 cuando trabajadores se entrevistaron con el entonces secretario de Salud, Norberto Treviño García Manzo, sin embargo en aquella ocasión no se pudieron cumplir las promesas de basificación y nivelación salarial debido al cambio de gobierno, “el doctor Norberto Treviño sí nos atendió, a lo mejor nos decía puras mentiras pero mínimo nos pasaba, nos recibía, era atento y trataba de calmar nuestras peticiones”.

Serán alrededor de 4 mil trabajadores eventuales los que se encuentran en esta situación los cuales habrán de protestar el lunes 9 de abril mediante un paro laboral que correrá a partir de las 7 horas en los hospitales y clínicas de Salud del Estado; al interior de la SST una comitiva esperaba reunirse con el titular de Recursos Humanos pero debido a que estos demandaban la presencia de los medios de comunicación en la mesa de diálogo, y ante la negativa, optaron por permanecer en plantón de manera indefinida.

A manera de protesta el enfermero José Luis Reynaga del hospital Carlos Canseco en el municipio de Tampico se desangró derramando algunas gotas de sangre sobre una pancarta exigiendo la salida de Molina Gamboa de la Secretaría de Salud, “es inconcebible que un trabajador de la Salud no tenga un servicio de salud y más trabajando en la Secretaría de Salud, eso es imposible e inadmisible, no contamos con un servicio médico, no nos dan medicamento, e incluso nos cobran las consultas.

José Luis Reynaga, del hospital Carlos Canseco en el municipio de Tampico, se desangró derramando algunas gotas en pancarta.

MOLESTIA. Algunos de los eventuales contarían con hasta 10 años de trabajo sin derecho a base laboral, homologación, servicios de salud o fondo para el retiro.