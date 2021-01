Exigen regularizar la Esfuerzo Popular

Cd. Victoria, Tam.- Habitantes de la colonia ampliación Esfuerzo Popular se manifestaron frente a las oficinas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable -bloqueando parcialmente la circulación por la avenida Francisco I. Madero-, para exigir la regularización del asentamiento situado al extremo sur de esta capital, asimismo, amenazaron con ir a la Ciudad de México para denunciar la situación.

"En la primera entrevista que tuvimos nos dijeron que ya estaban esperando la respuesta en unos días de México, les dijimos que queríamos la respuesta antes de que salieran de vacaciones porque no iban a hacer nada", dijo el líder de colonos, Benjamín Torres Hernández, "el día tres de diciembre ellos nos entregaron un oficio en donde nos dicen ´lo invitamos para que acuda en compañía del titular de los derechos de propiedad del predio en donde se encuentre su colonia ante esta representación de INSUS´... pero esas personas nunca se van a presentar con su servidor aquí".

El también dirigente de la Unión Revolucionaria de Gestores del Estado -URGE- señaló que el trámite para la regularización de la colonia lo lleva la asociación civil ´Lázaro Cárdenas´, la cual, se ha desentendido de las 250 familias de escasos recursos por más de treinta años, a quienes en ese lapso ha exigido cuotas y cobros para la gestión de la regularización e introducción de servicios básicos.

"Es una asociación civil que no entiendo que está haciendo; si nosotros estamos para representar a la sociedad, para servir a la sociedad y contimas al que menos tiene, debemos de dar la cara y sacar este tipo de trabajo", cabe recordar que el pasado jueves ocho de octubre residentes de la ampliación Esfuerzo Popular, encabezados por Torres Hernández, llevaron a cabo el bloqueo de la carretera Rumbo Nuevo por espacio de varias horas como medida de presión.

Del mismo modo, el dirigente de colonos acusó a la representación local del INSUS de complicidad con los representantes de la ´Lázaro Cárdenas´ para entorpecer el proceso de regularización de la colonia, "es una asociación civil que no sabemos si está trabajando o no, aquí dicen que sí, que ya está trabajando, la organización se llama Lázaro Cárdenas, es una asociación civil; la verdad desconozco el nombre del señor -dirigente- porque siempre hemos querido que nos den una información aquí que no nos la dan".