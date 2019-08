Exigen rechazar reforma de Educación de Morena

La Unión Nacional de Padres de Familia exige a legisladores rechazar tajantemente la iniciativa de Ley General de Educación presentada por la bancada de Morena el 17 de julio del este año.



A través de sus comités en los Estados de la República, lanzaron además un llamado a todos los colegios y escuelas particulares del país para defender juntos el derecho de la libertad de enseñanza y de educación y que se den las condiciones propicias para ejercer su labor educativa.

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Reynosa, Guillermo Rodríguez Leal, comentó que de aprobarse, se atentaría contra la libertad educativa, regresando a los tiempos, de hace 40 años, en los que a la educación particular se le debía tratar bajo el principio de sospecha y con amenazas, además se prohibiría material alguno que no sea aprobado por la Secretaría de Educación Pública o de materias que no estén autorizadas, por lo que una ley así, acabaría con la libertad de enseñanza y la libertad de educación, impuesta por un sistema totalitario.

"Es regresiva, estatista, excluyente y atenta contra los mexicanos, regresiva porque hay condiciones que se imponen dentro de la misma que no se habían registrado prácticamente desde hace un siglo, es estatista porque, más allá de la rectoría educativa, se conceden al Estado privilegios de exclusividad para los contenidos y se excluye a los padres de familia del derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y atenta contra los mexicanos porque se amenaza con desaparecer a los colegios particulares", dijo.

Rodríguez Leal afirmó que esta iniciativa de ley, contradice las declaraciones realizadas por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y por el mismo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quienes, por medio de sus redes sociales y en conferencias, catalogaron como mentiras las versiones que afirman "que venían leyes que iban a prohibir la educación privada, la educación católica, que se iban a confiscar los bienes de las escuelas y que se iba a prohibir el inglés en las escuelas".

"También contrasta con las declaraciones realizadas por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien ante los medios de comunicación refirió que no existe intención alguna de eliminar las prerrogativas para impartir materias como educación en la fe, entre otras, además, descartó que los bienes muebles e inmuebles, así como las instalaciones de los colegios e institutos, pasen a formar parte del Estado", recalcó.

El presidente de la UNPF, dijo confiar en las palabras tanto del secretario de Educación Pública, del Presidente de la República, como de las del Coordinador de la Bancada de Morena en la Cámara de Diputados, por lo que pidió a los legisladores, eliminar de inmediato cualquier propuesta de ley que lastime los derechos fundamentales de los padres de familia o el libre y sano desarrollo de los colegios y escuelas particulares para ejercer su labor educativa.

