Exigen prima de antigüedad expolicías municipales

En la espera de que se les pague la prima de antigüedad a 43 expolicías municipales de esta ciudad fronteriza, 20 de ellos han fallecido, Juan Moreno Montoya representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados Teodoro González Hernández aseguró que el trámite se gestionó desde enero pasado.

"Llegamos a un acuerdo con la presidencia municipal por el tema de la prima de antigüedad que por ley nos corresponde, y es fecha que nos traen a puras vueltas, antes de salir de vacaciones nos dijeron que fuéramos porque ya estaban los números y todavía nada".

Aseguró que su acuerdo legal se basó en el pago mínimo de 12 días por año trabajado y en otros casos de hasta 15, por lo que los adeudos varían, aunque en promedio los ex policías deberían recibir 40 mil pesos. "A nosotros se nos debe ese dinero y lo que ellos hacen es ignorarnos, eliminaron el día del policía, somos de los afortunados que pudimos jubilarnos porque incluso hubo cerca de 450 compañeros que no alcanzaron jubilación y que por ser mayores no están trabajando".

En la lista de la Asociación se incluye a un jubilado que comenzó a trabajar desde 1952.

"Solo estamos peleando lo que nos corresponde, de hecho nosotros nos enteramos por que en Matamoros nos dijeron que era un derecho, sino nosotros ni enterados que eso nos corresponde".

Moreno Montoya aseguró que los trámites se han prolongado por la falta de interés de aquellos familiares de ex oficiales fallecidos que han preferido no hacer presión con las autoridades, por lo que hizo un llamado para acercase a la asociación para recibir asesoría gratuita para exigir un pago que por ley corresponde. "Hasta la fecha los familiares no han venido por desconocimiento, hay unos que prefieren dejar así ya el caso pero es importante hacer valer nuestros derechos, hubo compañeros muy buenos y no es justo lo que están haciendo".