Exigen priístas cuentas claras

Cd. Victoria, Tam.

Al igual que la fracción de regidores de Movimiento Ciudadano, los regidores del Partido Revolucionario Institucional del Cabildo victorense demandarán al alcalde Xicoténcatl González Uresti que aclare sobre el uso de recursos públicos utilizados para beneficiar a cinco empresas que se encuentran bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Nosotros no somos órgano para auditar el gasto, pero lo que sí vamos a exigir y lo vamos a estar haciendo es que si hay gasto destinado con esas cinco empresas que nos digan qué funcionario lo solicitó, que nos digan porqué lo solicitó, qué servicio dieron, dónde está la comprobación, y que además nos puedan mostrar cuáles son los resultados y beneficios que le pudieran mostrar a la ciudadanía", dijo el regidor Horacio Reyna de la Garza.

Apenas el jueves, regidores de MC solicitaron por escrito a la contralora municipal Nora Rosalva Cepeda Guerrero una copia del padrón de proveedores, así como los contratos y facturas contraídas con cinco empresas, Taller Visual SA de CV, Expertos Analistas SA de CV, Orienta y Soluciona SA de CV, Conocedores y Asesores SA de CV y Mandare Avanti SA de CV, las cuales se encuentran bajo investigación por parte de la UIF.

"Ese dinero que hoy no se gastó en un servicios públicos como alumbrado, en materia de agua potable, en drenaje, en recolección de basura, en bacheo, en cualquier servicio público se fue y se destinó en otra área", destacó Reyna de la Garza.

"El 29 de julio de este mismo año también mencionamos eso, y por eso también solicitábamos que nos dijera como iba a terminar económicamente el Municipio este año", recordó.

El regidor del partido tricolor señaló en varias ocasiones que el gasto municipal para este año había beneficiado rubros como renta de vehículos, viáticos y alimentación mientras que giros como Obra Pública y Servicios Públicos habían tenido un recorte.

"No hay empresa, persona que no se esté viendo afectada y mucho menos un gobierno que no esté afectado por la crisis sanitaria que hoy estamos viviendo y que ha derivado en una crisis económica", dijo por último.

En la mira

- Taller Visual SA de CV

- Expertos Analistas SA de CV

- Orienta y Soluciona SA de CV

- Conocedores y Asesores SA

- Mandare Avanti SA de CV