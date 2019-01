Exigen padres de los 43 no más obstáculos

Cd. de México.

Durante la instalación de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, padres de los normalistas desaparecidos advirtieron al Gobierno federal que la confianza se irá construyendo conforme avance la investigación.



"Hoy que se instala la Comisión presidencial es muy importante, porque ya dimos un paso más, (pero) la confianza se va a ir construyendo conforme vayan avanzando las investigaciones", señaló Cristina Bautista, madre del joven Benjamín Asencio Bautista.



"(Queremos) pedirle a Hacienda, a Relaciones Exteriores, a Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos), que no haya obstaculización de la investigación, de la búsqueda de nuestros hijos, que ya no nos digan, como nos dijo antes el Gobierno, que no hay recursos para la búsqueda de nuestros hijos, lo que queremos es saber qué pasó con nuestros hijos".



En la Secretaría de Gobernación, Emiliano Navarrete, padre de Ángel Navarrete, recordó que la última vez que vio a su hijo fue el 3 de septiembre de 2014 y tronó contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto.



"No saben cuántas veces hemos llegado a casa sin querer mirar a nuestra mujer, a nuestra familia a los ojos, porque no tenemos el valor. ¿Qué vamos a decir? ¿Otra vez no hay nada? ¿Otra vez el Gobierno, en vez de ayudarnos, obstaculiza la investigación? Es lo que recibimos de ese ex Presidente Enrique Peña Nieto, una persona inhumana que solamente obstaculizó la investigación", lanzó.



"La Secretaría de Gobernación, principalmente, que tenía en las manos ayudar; Osorio Chong, reuniones solamente estériles; regresábamos más acabados de esas reuniones".



Por ello, admitió que ahora la esperanza renace con la instalación de la Comisión presidencial.