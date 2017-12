Exigen padres cuentas claras

Altamira, Tam.- Padres de familia denuncian rendición de cuentas a la Asociación de Padres de Familia de la Secundaria Federal Número 1 “Benito Juárez” ubicada en la zona centro de la Ciudad, pues aseguran que los recursos que se han captado no han sido aplicados.

Mencionan que el plantel de ha quedado sin servicio eléctrico y sin agua debido a que no se ha pagado puntualmente los recibos.

Precisan que en la institución se llevó a efecto la rifa de dinero en efectivo y a la fecha no han dado informes de las ganancias supuestamente para bienestar del plantel.

Y es que aseguran que cada boleto tenía el costo de 100 pesos, pero “tampoco han dicho quién fue el afortunado ganador”.

Acusan a la presidenta de la sociedad y al tesorero de nombres Olga Lidia Ochoa Rivera y Simón Cruz Benítez.

Indicaron que la presidenta ya no cuenta con hijos en la institución, sin embargo se hace pasar como “tutora” de una sobrina, “pero sólo muestra un documento del DIF, que no tiene validez para este asunto, por eso exigimos que sea a través de un Juez que lo dictamine y lo haga saber”.

Refirieron los inconformes que del mes de junio a septiembre del 2016 se recaudaron fondos del orden de los 499 mil pesos, de los cuales se registra un egreso de 289 mil pesos, sin embargo no se explica en qué fueron utilizados.

“Las rifas y actividades que se han realizado según serían para el mejoramiento de las instalaciones y no se ha hecho nada. En enero hicieron una rifa para comprar aires acondicionados y no se ha visto ninguno nuevo. Se les pregunta y dicen que no hay dinero, ni de la rifa, ni de las inscripciones”.

Manifestaron que es necesario que las autoridades educativas realicen una auditoría a la sociedad de padres de familia y que explique a detalle los ingresos y egresos que han tenido.