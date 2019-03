Exigen organizaciones esclarecer asesinato del activista Abiram Hernández

Xalapa.

Asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, y defensores de derechos humanos, condenaron el asesinato del activista Abiram Hernández Fernández.

En un comunicado, exigieron al gobierno de Veracruz, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión de Derechos Humanos, lleven a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer este homicidio, mediante investigaciones ejemplares.

"Exigimos también no se revictimice a Abiram, a su familia y colaboradores y colaboradoras con la siembra de falsas versiones. Exigimos conocer la verdad sobre estos hechos y que se imparta justicia ya, porque justicia que no es pronta y expedita, no es justicia", señalaron.

Detallaron que Abiram siempre luchó en favor de todas las víctimas de la inseguridad y la injusticia, por lo que reiteraron su demanda al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, a la FGE, al gobierno federal y a las instituciones del estado, para brindar seguridad a todos los veracruzanos.

Asimismo, del gobierno estatal demandaron: "Que se integre un grupo de funcionarios y funcionarias que acompañe a las personas integrantes del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM) y a la familia de Abiram Hernández en el seguimiento de las indagatorias correspondientes y monitoree los avances de las mismas"

Así como el resguardo del lugar de los hechos y que se acceda a este sólo en presencia de integrantes de tal grupo y expertos independientes, familiares y colaboradores del CESEM.

También se den a conocer periódicamente avances de las indagatorias correspondientes directamente a familiares y colaboradore de la víctima previamente a que estos sean dados a conocer públicamente.

Además, se emita un pronunciamiento público donde se reconozca la gravedad de estos hechos y se condene el asesinato de Abiram Hernández y se inste a todas las autoridades a considerar como primera línea de investigación su calidad de defensor de derechos humanos.

"Que se emita una alerta de riesgo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, dado el evidente incremento de la violencia en la entidad y se emitan las medidas de protección que correspondan, dado el alto riesgo en que se encuentran estas personas", sostuvieron.

Mientras que de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, solicitaron: que se evite todo acto de criminalización o estigmatización de la víctima que pudiera desviar la atención o empañar su imagen y afectar los resultados de las indagatorias.

También, que se evite la filtración a medios de comunicación de información que pudiera poner en riesgo la indagatoria o generar falsas versiones sobre los hechos o que tienda a culpabilizar, estigmatizar o criminalizar a la víctima

"Verdad y justicia para Abiram, para su familia, para las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos en Veracruz", solicitaron.