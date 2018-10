Exigen no eliminar Salud de Bajo Precio. Alzan la voz contra el gobierno

McAllen, Tx. - Una demanda presentada por Texas y otros estados del país contra el gobierno federal, podría tener un gran impacto en la atención médica para los tejanos y sus familias, específicamente aquellos con enfermedades preexistentes, como el autismo.

Los analistas estiman que de 18 a 30 millones de personas corren el riesgo de perder la cobertura del seguro de salud en los próximos años si hay cambios en el mandato individual, los créditos fiscales y la expansión de Medicaid.

Los padres del grupo Familia Azul/Autismo de Brownsville se encuentran entre los interesados en la demanda, que podría eliminar la cobertura de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Antes de la ley, las aseguradoras podían excluir o negar la cobertura del tratamiento para el autismo, y ahora las familias temen que esto pueda volver a ocurrir.

"Soy una madre con un hijo en el espectro que tiene siete años", dijo Desiree Ricarte, de Familia Azul/Autismo.

"No habrá más terapias para mi hijo y eso es muy triste y preocupante. La terapia es una participación crucial en nuestras vidas, por lo que sería perjudicial para mi hijo", argumentó Ricarte.

"Esta es una muy mala idea porque estos niños necesitan estas terapias hoy", dijo Sergio Zárate, de Down By The Border, una organización que atiende a la comunidad con necesidades especiales.

Si se eliminan las protecciones de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la población no podría obtener beneficios a través de su cobertura de seguro para el tratamiento de salud conductual, servicios de rehabilitación, medicamentos recetados y servicios de atención médica.

"Los niños necesitan dichos programas para desarrollarse, para poder hablar, para caminar mejor. Si quitan esto, tendremos adultos que van a estar muy discapacitados y nos va a costar mucho más a todos", notó Zárate.

Y los legisladores locales están animando a las familias a hablar, alzar la voz.

El mes pasado, 10 senadores republicanos introdujeron una ley que mantendría las protecciones de condición preexistente de la ley ACA si la demanda tiene éxito, sin embargo, los críticos dicen que no ofrecerá la misma protección.

La demanda fue presentada por 20 estados ante administraciones republicanas y encabezada por el Fiscal General de Texas Ken Paxton.

RECHAZO. El impacto negativo de la derogación de la ACA se dejará sentir a través de la experiencia personal y las repercusiones económicas.