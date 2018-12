Exigen más aguinaldo trabajadores del PRI

Cd. Victoria, Tam.

Decenas de trabajadores del Partido Revolucionario Institucional protestaron la tarde de este lunes en el edificio del Comité Directivo Estatal en Ciudad Victoria, ante el temor de que este año no les sean cubiertas prestaciones de fin de año como lo es el aguinaldo debido a las complicaciones financieras por las que pasa el partido tricolor.

Eran alrededor de veinte los trabajadores quienes demandaban una entrevista con la presidente del CDE del PRI, Yahleel Abdalá Carmona, con el secretario general José Benites Rodríguez o con el titular de la Secretaría de Finanzas de ese comité directivo, sin embargo solamente pudieron ser atendidos por un subsecretario de Finanzas quien escuchó algunas de las inquietudes.

Extraoficialmente trascendió que la semana pasada habían sido cubiertas la primera y segunda quincenas del mes de diciembre, esto generó preocupación entre los trabajadores ya que en sus ingresos no se vieron reflejados conceptos como el aguinaldo o la prima vacacional, fuentes internas recordaron que la ley les da de plazo hasta el jueves 20 para poder cumplir con esta obligación por lo cual todavía se encuentran en tiempo.

Cabe señalar que el Revolucionario Institucional se encuentra en una situación financiera complicada luego de que este año tuvo que erogar alrededor de un millón 100 mil 182 pesos por multas impuestas por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE con relación al proceso electoral 2015-2016,estas a su vez por la omisión en la entrega de gastos de campaña, ingresos no comprobados, o en la operación de las cuentas bancarías.

El próximo año el partido tricolor deberá de pagar 3 millones 101 mil 317.39 pesos en multas del proceso electoral 2017-2018 sin embargo para esta ocasión la disminución en las prerrogativas no podrá ser superior al 25 por ciento, a pesar de esto el PRI deberá de sufrir una reducción presupuestal con base a la disminución de la votación obtenida el pasado primero de julio.

"¿Cómo le hago, la prerrogativa no me da para darles 45 días de aguinaldo?". Yahleel Abdalá Carmona, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

No se les debe nada : Yahleel

La presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Yahleel Abdalá Carmona, aclaró que en el partido tricolor no se le debe ninguna prestación a sus trabajadores, destacó que la ley solamente señala el pago de quince días correspondientes al aguinaldo siendo que en el mes de julio ya fueron pagados quince días y el pasado 14 de diciembre quince días adicionales para sumar treinta. "Lo puedo comprobar a través de las transferencias y los documentos a los trabajadores, en lo absoluto, no se debe nada", la dirigente estatal del partido tricolor mencionó que algunos de los trabajadores exigen el pago de 45 días de aguinaldo, lo cual no se encuentra contemplado por la ley o por contrato, así como las finanzas actuales de ese instituto político lo hacen imposible de pagar, "¿cómo le hago la prerrogativa no me da para darles 45 días de aguinaldo?".

Según información revelada por Abdalá Carmona el pasado 13 de diciembre fue pagada la primera quincena del mes de diciembre, el 14 la segunda quincena de aguinaldo y durante la tarde de este lunes fue girada la segunda quincena del mes la cual será pagada dentro de los próximos días, "no se debe nada en lo absoluto se debe nada en el partido", reiteró.