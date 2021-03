Exigen maestros a la SET atienda demandas

Esta semana, un grupo de trabajadores de la Educación se manifestó en oficinas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas para exigir la destitución de la subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz, por presunta ineficiencia en cuestiones administrativas en particular en cuanto hace al proceso de evaluación, y pago de ´Escuelas de Tiempo Completo´.

"La inconformidad de muchos maestros no es específicamente sobre alguna persona, en sí es en general por las circunstancias de como han procedido desde las órdenes de pago, los adeudos de interinato, el pago de tiempo completo y todo lo demás que abarca la cuestión magisterial", señaló la regidora Itzcalli Victoria Ansures Silva, presidente de la Comisión de Educación en el Cabildo local, "los maestros están llegando al límite en cuanto a tener una protesta en cuanto a esta burocracia que ha ido impidiendo que se desarrolle su economía de manera normal".

Los manifestantes adelantaron que la situación, de no obtener respuesta, podría progresar a un movimiento magisterial a nivel estado debido a las múltiples irregularidades en cuanto al cumplimiento con la base trabajadora de la SET; semanas atrás, docentes pertenecientes al programa de ´Escuelas de Tiempo Completo´ se manifestaron para denunciar el retraso del bono correspondiente a los últimos meses del 2020.

"No se pide algo que no se haya ganado o no se haya trabajado, es lo justo, es lo que se trabajó, es lo que se percibe por ley, y que se presentó con la subsecretaria y que hay una serie de inconformidades en las redes sociales", apuntó, "han sido de meses, de años, entonces hay que ver hasta que punto hay un resolutivo y hasta que punto puede tornarse esta situación, y hasta cuando se permite que se pisoteen muchas veces los derechos de los trabajadores".