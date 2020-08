Exigen liberación de médico procesado en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO

A más de cuatro meses de la pandemia por Covid-19, trabajadores de la Secretaría de Salud local y de instituciones como el ISSSTE partieron del Monumento a la Revolución rumbo a Palacio Nacional. "Exigimos la libertad del médico Grajales, que no gane el interés político", refirió Verónica Sosapavón, cirujano pediatra del Hospital Pediátrico de Peralvillo. "Compañeros, vecinos, tenemos que evitar que la gente siga siendo agredida, tenemos que valorar el trabajo que se hace en los hospitales a pesar de no contar con el equipo necesario". La trabajadora de la Secretaría de Salud local reprochó que no se ha cumplido la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Karen Ramírez, hija del ex líder de Mover a Chiapas, Miguel Ramírez, quien murió de Covid-19, denunció a Grajales por presuntamente pedirle comprar medicamentos para atender a su padre, cuando supuestamente sí había fármacos disponibles en el hospital.

Los trabajadores vestidos de blanco o con bata portan lonas y mantas con consignas e imágenes del médico. Los inconformes, que planean llegar hasta Palacio Nacional, en el Zócalo, acusan que en este caso se criminaliza la labor médica. Marchan en estados por Grajales Yuca Además de la marcha en la Ciudad de México, hay movilizaciones de apoyo a Grajales Yuca en al menos cinco estados del País. En Morelos, en la capital Cuernavaca, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifiestan por la no criminalización de la labor médica. "Estamos hartos de la represión al gremio médico, el tema del doctor Grajales es solo un ejemplo, a nosotros no nos parece justo que cuando cuando el gremio está tratando de entregar todo para ayudar a la población, tratando de que mejore la salud de la población pues tengamios este tipo de represiones", expuso Juan Augusto, médico adscrito al Hospital Regional 1 del IMSS. "No nos agrada en absoluto que se utilicen influencias para generar una opresión de este tipo y tratar de hacer legal algo que es totalmente ilegal". El médico acusó falta de claridad en el proceso de Grajales, y pidió respeto de las autoridades para que el gremio médico tenga voz y exprese sus capacidades mediante su trabajo.

En la ciudad de Oaxaca, integrantes del Colegio Médico Dr. Aurelio Valdivieso marchan desde la Fuente de las Ocho Regiones en apoyo a Grajales Yuca. Varias decenas de profesionales de la salud recorren la Calzada Porfirio Díaz para denunciar las falsas las acusaciones contra el médico chiapaneco. En Tuxtla Gutierrez, Chiapas, personal médico se moviliza por la liberación del urgenciólogo del ISSTECH que está en prision domiciliaria. También el Colegio Médico Hidalguense, en Pachuca, se sumó a las movilizaciones para exigir la no criminalización del trabajo del personal de salud.

En Acapulco, Guerrero, integrantes de la Organización de Trabajadores de la Salud se manifiestan por Grajales Yuca y también para pedir al Gobierno y a la Fiscalía estatales el esclarecimiento del asesinato de la médico Mélida Honorato Gabriel. Según la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud, también se prevén movilizaciones en ciudades de los estados de Aguascalientes, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, Colima, Chihuahua y Sonora.