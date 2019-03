Exigen legisladoras igualdad de género

Ciudad de México.

Legisladoras de todos los partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados exigieron en tribuna poner fin a la violencia femenina en todos los ámbitos de la vida diaria, política y social, igualdad de oportunidades, así como respeto de la sociedad masculina, que fue el principal reclamo.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las diputadas reclamaron terminar con la violencia contra este género, y sostener la igualdad para mejores condiciones de vida, y en general aseguraron que falta mucho por hacer.

También urgieron: no más feminicidios, no más agresiones contra niñas, adolescentes; así como mejores condiciones en los sueldos, y rechazaron las dádivas gubernamentales, entre otras cosas, por lo que exigieron políticas públicas más justas para terminar con el machismo y la violencia política.

Legisladoras de los partidos PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD llamaron al gobierno federal a reforzar apoyos a mecanismos en beneficio de las mujeres, como son las guarderías, instancias infantiles y refugios.

Por su parte, la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, de Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, pidió a mujeres y hombres compartir el poder para responder con alto compromiso y visión crítica la conducción de la sociedad.

Señaló que las mujeres han luchado históricamente por todos y cada uno de los derechos y han resistido y van, con firmeza y con congruencia, en todo este andar para ganar los espacios para mujeres.

La panista Annia Sarahí Gómez Cárdenas dijo que ojalá que de esta Legislatura de la paridad surjan tantas mujeres valientes como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz, y a nombre de las mujeres jefas de hogar y de las empleadas domésticas de este país, condenó las declaraciones delegado de Veracruz, Manuel Huerta, al considerarlas contrarias a este sector de la sociedad.

"Señor delegado, no solo no ha entendido el impacto que tienen las estancias infantiles, sino que además usted se atreve a denostar a las empleadas domésticas", expresó.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI, dijo que "el dolor de una mujer y sus hijos refleja el malestar de una sociedad, pero ese clamor no se sana con discursos, la desgracia y la impotencia no se atienden con improvisaciones, no se atienden con ocurrencias. Se atienden respetando la ley y haciéndola valer.

En tribuna, la diputada Ana Lucía Riojas Martínez señaló que las mujeres están en un momento histórico, decisivo para poder alcanzar un futuro mejor, para construir juntas, y ser conductoras de sus propias decisiones de sus vidas, para un futuro feminista.

"Estamos en esta Cámara como herederas de la lucha feminista que mujeres valientes han dado durante años en defensa de nuestros derechos, y como mujeres integrantes de la legislatura de la paridad, tenemos la responsabilidad de seguir luchando no solo para ocupar casi la mitad de los asientos de esta Cámara, sino para ejercer la mitad del poder, sin pedir permiso, sin caminar detrás de nadie", enfatizó.

Con mantas de "Todas las mujeres todos los derechos #NiUnPasoAtrás", las mujeres, las diputadas exigieron "ni una más", protección a los derechos de las mujeres, terminar con la impunidad y pidieron por todas las mujeres de México.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD, acusó que hay un mecanismo de alertas de violencia de género que no funcionan, esto, según el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los 29 estados de la República.

Éste incluye reportes de que se implementaron los programas y legislaciones dedicadas a erradicar la violencia contra las mujeres y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) nuevamente defiende los derechos de las mujeres.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, de Movimiento Ciudadano, dijo que este 8 de marzo debe representar para quienes ocupan un espacio en el poder, un llamado urgente a la acción, para sumarse, y buscar entre todos en este país las mujeres tengamos acceso a un trabajo digno, con paga y jornada justa.

Clementina Marta Dekker Gómez, diputada del Partido del Trabajo, recordó que con base a cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de este año al menos 304 mujeres fueron asesinadas en el país, es decir, un promedio de 10 mujeres al día.

En un país donde las mujeres representamos más del 50 por ciento de la población resulta indignante que nuestros salarios estén por debajo del salario de los hombres que desempeñamos la misma actividad laboral.

Por Encuentro Social, la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz señaló que éste es un partido que cree en las mujeres y muestra de ello es que son mujeres quienes presiden nuestras bancadas y como Poder Legislativo hay la facultad de reformar las disposiciones jurídicas que ayudan a contar con acciones afirmativas para que se nos trate de manera digna e igualitaria.