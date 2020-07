Exigen justicia tras el asesinato del periodista Jorge Miguel Armenta

Familiares del periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos, director del Grupo Editorial Medios Obson El Tiempo y comunicadores, protestaron en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por la opacidad en las investigaciones del asesinato ocurrido la tarde del sábado 16 de mayo, en Ciudad Obregón.

El abogado Oscar González Ulloa externó la exigencia de justicia y transparencia en la investigación del asesinato del empresario de medios de comunicación ya que a 52 días del crimen en la carpeta de investigación número 19911, ni siquiera se han integrado los resultados de la autopsia.

Comentó que el pasado 16 de junio estuvo en una videoconferencia con autoridades federales. "Nos dijeron que iban a hacer una recomendación a las autoridades administrativas, a la señora gobernadora y a la fiscal porque han detectado en su análisis de riesgo un foco rojo en Sonora respecto al quehacer periodístico".

Tienen claro -dijo- que la actividad del periodismo es de alto riesgo, hicieron una serie de recomendaciones, y en ese sentido queremos platicar con la Fiscalía, sobre el tipo de medidas o qué seguimiento se le está dando a 15 días de ese llamado que hizo el Gobierno Federal.

"Nos señalaban los funcionarios federales que se había agravado la situación en el sur de Sonora, pero no es el único lugar donde hay riesgo, se ve ampliamente esta zona roja en el norte del estado", expresó.

"Tenemos que ir con reclamos de la carpeta de investigación ya que está por cumplir dos meses -del crimen- y todavía no tenemos ni siquiera autopsia, es un estudio de periciales que no debe tomar más de 48 horas, pero no se ha agregado la causa del fallecimiento de Jorge Miguel Armenta".

Sabemos que fue abatido, su fallecimiento derivó de los impactos de un arma de alto calibre, pero con seguridad y de manera legal no tenemos todavía la causa de muerte; "se agrava el derecho humano que tienen los ofendidos que viene siendo familia de la víctima", lamentó el litigante.

Martín Mendoza Salazar, periodista de Medios Obson expuso la crítica situación de los trabajadores de los medios de comunicación en Ciudad Obregón donde las amenazas son constantes y en sólo dos meses han sufrido dos asesinatos.

Jorge Armenta Ávalos propietario de Medios Obson, el 16 de mayo y José Castillo dueño del diario digital Prioridad Máxima, el 11 de junio.

Además, reportan agresiones y amenazas de Marco Antonio Duarte Vargas director de Ciudad Obregón Sin Censura y Ariel Amparán Figueroa, director del medio digital El Sisañozo.

En este panorama, Medios Obson fundado en 2015, ha sufrido embates desde enero del 2016, cuando el vehículo de la empresa fue quemado afuera del domicilio de Martín Mendoza Salazar; el 1 de agosto del 2016, arrojaron una granada al interior de la oficina de Medios Obson.

Las amenazas por teléfono y redes sociales subieron de tono por lo que Jorge Miguel Armenta, Mario Alberto Soto y Martín Mendoza, fueron acogidos por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se les entregó un botón de pánico.

A inicios de este año 2020, tumbaron de línea la página de Medios Obson con más de 500 mil seguidores y las amenazas se cumplieron contra Jorge Miguel Armenta en mayo pasado.

En tanto, Martín Mendoza en forma constante recibe amenazas de muerte, vía telefónica, mensajes de texto e incluso en las transmisiones en vivo que realiza.

Marco Antonio Duarte Vargas, propietario del medio digital Ciudad Obregón Sin Censura, quien participó en la protesta, también ha sido acogido por el Mecanismo, por la gravedad de las amenazas y atentados que ha sufrido, sin embargo las carpetas de investigación de las agresiones no han prosperado, recriminó a la Fiscalía.