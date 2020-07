Exigen justicia por muerte de la soldado Vanessa Guillén

Austin, Tx.

La soldado Vanessa Guillén fue golpeada hasta la muerte con un martillo en la sala de armas donde trabajaba, dijo el jueves la abogado de la familia en una entrevista.

El cuerpo de la soldado Vanessa Guillén fue transportado desde la instalación militar por su asesino, siempre según la versión de la abogada Natalie Khawam, citando detalles que la familia supo durante una reunión con investigadores del Ejército el miércoles por la noche, según reportes de CNN.

Khawam dijo que la familia le dijo que Guillén había planeado presentar una denuncia de acoso contra Robinson el día después de que la mataran, y que creen que Robinson se enfureció cuando ella le dijo eso.

Los funcionarios de Fort Hood dijeron que no estaban al tanto de los informes de acoso sexual que involucraba a Robinson, pero la investigación estaba en curso.

Robinson, de 20 años, se suicidó el miércoles después de que la policía lo enfrentó en Killeen, Texas, según el Comando de Investigación Criminal del Ejército de EEUU huyó de Fort Hood el martes por la noche.

"Mientras las agencias policiales intentaron ponerse en contacto con el sospechoso en Killeen, Texas, el especialista Robinson mostró un arma y se quitó la vida", dijo el jueves el agente especial senior del CID, Damon Phelps, en una conferencia de prensa.

Detrás de su desaparición han surgido señalamientos de acoso sexual por parte de un sargento en la base militar donde servía en el Escuadrón de Ingenieros Regionales.

"Le dije a mi madre que uno de mis sargentos me estaba acosando sexualmente en Fort Hood. Mi madre intentó convencerme de que le diera el nombre de la persona que me estaba acosando, pero no quería meterme en problemas", dice la página que creó la familia para buscarla (Find Vanessa Guillén) con base en la información que tenían.

"Mi madre me dijo que lo denunciaría por mi seguridad, pero le dije que conocía a otras mujeres soldados que habían denunciado acoso sexual y que el ejército de los Estados Unidos no les creía", añade.

Un sospechoso, también miembro de las fuerzas armadas, se suicidó justo antes de que autoridades lo detuvieran el miércoles, pero los investigadores dicen que "no está involucrado con las acusaciones de acoso sexual".

Otra persona fue arrestada en relación con este caso. Sin embargo, las autoridades dicen que están reservándose la información que tienen porque la investigación está en curso.

La desaparición ha llevado a la familia Guillén a exigir justicia y una investigación independiente del Congreso de EE.UU.

"Mi hermana fue víctima de acoso sexual, pero no se hizo nada al respecto. Fort Hood no ofreció seguridad ni respeto. No garantizaron la seguridad de mi hermana", dijo el miércoles entre lágrimas Guadalupe Guillén.