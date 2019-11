Exigen justicia por desaparecidos en PGJ

Cd. de México.

Entre los manifestantes, se encuentra la madre de Guadalupe Pamela Gallardo, quien hoy cumple 2 años desaparecida.



"Seguimos en la búsqueda de nuestras hijas. Hoy Pamela cumple exactamente 730 días y no hay una respuesta porque las investigaciones las tienen, pero no las ejecutan.



"Seguimos en espera, hemos pedido rastreos pero realmente eficaces y no los han hecho. Ahora los padres venimos a exigir la localización de nuestros hijos", expresó la mujer.



El 5 de noviembre de 2017, la joven, de 23 años, acudió a una fiesta de música electrónica en la zona del Ajusco, pero ya no regresó.



A la movilización también se han sumado padres y hermanos de otros jóvenes que han desaparecido en los últimos meses.



Alrededor de las 10:30 horas, un contingente de unas 30 personas partió del Parque Tolsá hacia la Procuraduría, ubicada en la Colonia Doctores.



Afuera del edificio, realizan un mitin y colocaron imágenes con los rostros de los desaparecidos en las paredes aledañas al acceso principal.