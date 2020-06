Exigen justicia en México

Guillermo del Toro, Molotov y Regina Blandón son algunos de los famosos que pidieron que se esclarezca la muerte de Giovanni López, quien fue detenido el pasado 4 de mayo, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y posteriormente autoridades reportaron su muerte.

"A más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad, es asesinato. El sinsentido, la locura absoluta, es que ocurra un asesinato a nombre de la salud pública", escribió en Twitter el director de El Laberinto del Fauno, etiquetando al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

"Detenido en Jalisco. Golpeado y asesinado por policías por no traer cubrebocas. A la familia le ofrecieron 200 mil pesos para no decir nada. #JusticiaParaGiovanni", fue el mensaje de Regina Blandón.

"La Policía te está asesinando, pero ellos viven de lo que tu estás pagando. #JusticiaParaGiovanni", escribió Molotov en Twitter.

"Giovanni no murió, lo mató la Policía", dice una imagen compartida por Alfonso Herrera.

Además, los actores Polo Morín y José López Valverde también compartieron mensajes rechazando la violencia policiaca.

Por su parte, Luis Gerardo Méndez dio retuit a publicaciones que describen cómo fue detenido López.

Gerardo Octavio Solís, fiscal de Jalisco, confirmó que existe una carpeta de investigación relacionada, y aclaró que, contrario a lo que se dice en redes sociales y que incluso retomaron famosos, Giovanni López no fue detenido por no usar cubrebocas, sino por presunto comportamiento agresivo.