Exigen justicia por calcinados en Puebla

.- Familiares de Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez demandaron a las autoridades justicia por elde sus seres queridos a manos de habitantes de San Vicente Boquerón.

Al recibir los cuerpos del tío y sobrino, respectivamente, Martha Flores, hermana del primero, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no quede impune el asesinato.

Sostuvo que ni uno de los dos se dedicaba a actividades criminales y, por el contrario, pasaban tiempo en el campo, en la construcción y el joven, en sus estudios de Derecho en Xalapa, Veracruz.

"Su error si así lo quieren ver fue detenerse a tomar unas cervezas, porque no hicieron nada malo, no eran robachicos, no eran delincuentes, solo tomaban unas cerveza y como estaban junto a la escuela, les dijeron que se estaban robando a los niños", acusó.

Martha Flores afirmó que sus parientes incurrieron en una falta administrativa por injerir bebidas alcohólicas en vía pública, en una tienda junto a una institución educativa.

Pero insistió en que no se robaron a ningún niño, como lo acusaron, denuncia que motivó él linchamiento.

En la casa de la familia Flores comenzó el velorio hasta donde llegaron amigos y otros parientes, que manifestaron su tristeza por la pérdida de Alberto, de 43 años de edad, y de Ricardo, de 22.

Las exequias se realizan en la comunidad de Tianguistengo, de donde eran originarias las dos víctimas.

Ayer habitantes de San Vicente Boquerón, Municipio de Acatlán de Osorio, detuvieron a dos personas presuntamente por privar de la libertad a tres niños, a los que nunca se encontró en el vehículo en el que viajaban.

La Policía local los trasladó a la comandancia, a un costado del Palacio Municipal, de donde una turba los sacó, amarró de los pies y posteriormente predio fuego hasta que fallecieron por las lesiones.

La FGE informó que se inició investigación por este hecho, mientras que la SSP afirmó que no se detectó que Alberto y Ricardo Flores estuvieran cometiendo algún delito.