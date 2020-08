Exigen indagar nexo de Osorio con ex mandos de PF

CIUDAD DE MÉXICO

De esa manera, señaló, se podrá llevar adecuadamente la investigación al coordinador parlamentario del PRI. Ayer, un juez federal ordenó las aprehensiones de 19 ex funcionarios de la extinta Policía Federal por el delito de delincuencia organizada, derivado de supuestos desvíos millonarios en contrataciones.

Entre los acusados está Frida Martínez, una de las colaboradoras más cercanas de Osorio Chong cuando era Secretario de Gobernación. "La FGR debe establecer cuánto antes el nexo y relación que pudiera tener el senador Miguel Ángel Osorio Chong con estas personas y los hechos que se indagan y que ya fueron judicializados", indicó Rubén Cayetano, secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.

"Y pedir la suspensión del fuero constitucional del ex Secretario de Gobernación para que sea investigado sin obstáculo ni viso de impunidad alguna". Planteó que ello debe realizarse para evitar impunidad, aunque se quiera alegar que es una persecución política contra un adversario. Recordó que en San Lázaro ya se dio el desafuero de un diputado de Morena porque era un asunto legal y no político. "Muchas veces el argumento político es precisamente para generar la impunidad. Por eso debe investigarse, fundarse y motivarse la petición (de desafuero) para que no exista tal duda", manifestó Cayetano García.