Exigen Gobernadores estrategia, no polarizar

Cd. de México.

"Cuando no existe estrategia del Gobierno de la República para combatir los delitos de competencia federal, las políticas son huecas y los resultados son nulos. No por mucho madrugar amanece más temprano, ni se obtienen mejores resultados", expresaron en un pronunciamiento nueve Gobernadores del blanquiazul. Ayer en su conferencia matutina, el Presidente y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, presentaron cifras de la inseguridad en las cuales señalaron omisiones de Gobiernos estatales. Durazo exhibió a Mandatarios que no atienden las reuniones matutinas para revisar la inseguridad en sus estados como Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, Javier Corral, de Chihuahua y Carlos Joaquín, de Quintana Roo.

Reunidos en un restaurante al poniente de la CDMX, los Gobernadores panistas lamentaron la exhibición y que la política de seguridad deje de ser una zona de neutralidad política. "Pretenden transferir a los Estados la responsabilidad del fracaso del Gobierno federal", dijeron. Los Gobernadores participantes en el cónclave, además de Corral, Joaquín, García Cabeza de Vaca y Sinhue, fueron los de Yucatán, Mauricio Vila; de Baja California Sur, Carlos Mendoza; de Durango, José Rosas; de Aguascalientes, Martín Orozco y de Querétaro, Francisco Domínguez. "Los enemigos no somos quienes pensamos diferente: son los criminales y los violentos", plantearon.