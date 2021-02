Exigen frenar candidaturas de exfuncionarios de Duarte en Veracruz

Consideraron que estos personajes representan lo peor de la política y el servicio público, algo que se pensó -aclaran- acabaría con llegada de la Cuarta Transformación. "La militancia de Morena en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, manifiesta públicamente su repudio y rechazo a la pretensión de imponer al priista-Duartista, Marcos Isleño, como candidato de la coalición Morena-Verde-PT a la alcaldía de nuestro municipio, solo por el hecho de ser un incondicional de Javier Herrera Borunda y Javier Duarte de Ochoa".

Y advirtieron que no aceptarán la imposición de Marcos Isleño ni que Javier Herrera Borunda y Javier Duarte se incrusten en la Cuarta Transformación. "No estamos en contra de la alianza, estamos en contra de la nueva alianza con el duartismo que tanto daño le ha hecho a Veracruz y a los Veracruzanos", afirmaron. En tanto militantes de Morena de la ciudad de Xalapa se manifestaron en contra del registro como precandidato a la presidencia municipal de Xalapa del senador morenista Ricardo Ahued Bardahuil, expriista.

En conferencia de prensa, el integrante de las brigadas unidas de Morena en Xalapa, Adán Rivera Galán, señaló que Ahued Bardahuil no está afiliado al partido y por tanto no puede ser nombrado como candidato. "Estamos en una contienda en la que no están tomando en cuenta a los militantes de Morena. Se está violando el estatuto porque muy claramente dice que los externos tienen el 33 por ciento de posibilidades de participar. Ahued no está afiliado". Por ello, pidió a la Secretaría General del partido a nivel central que les diga por qué están dejando registrarse a quienes no cumplen con los requisitos, ya que dijo se trata de una falta de ética.