Exigen facturación al 8% generalizada en frontera

El cobro del IVA al 8 por ciento en la zona fronteriza no ha podido aplicarse al 100 por ciento, debido a los candados que el Servicio de Administración Tributaria ha puesto al gremio empresarial.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico,Turismo y Comercio de Reynosa, Leonel Cantú Robles, es necesario modificar los lineamientos para que las empresas tengan una ventaja de competitividad real.

"El consumidor no tiene porqué estar sujeto a este tipo de circunstancias, no es algo que pueda estar disponible o no, independientemente de la condición que tengan los empresarios ante el SAT la factura o el beneficio para los compradores tiene que ser parejo".

Desde el 1 de enero, el gobierno federal puso en marcha un decreto que obligaba a las empresas fronterizas a migrar en las tasas de impuestos, en el caso del IVA del 16 al 8 por ciento y en el ISR del 30 al 20 por ciento.

La cantidad de quienes ya participan en este sistema es todavía desconocida.

"Nosotros no contamos con datos en este sentido, pero estamos conscientes de que muchas no lo han solicitado, desconocemos el porque".

Cantú Robles señaló que hasta el momento la aprobación de quienes si han acudido es alta, en promedio el 90 por ciento obtiene los procesos para facturar.

Los rechazos surgen por la falta de documentos o errores administrativos.

"Si de verdad queremos posicionar a esta ciudad como un punto de referencia económico los empresarios tienen que exigir un piso parejo, no es posible que existan quienes si, y quienes no facturen con el nuevo impuesto".

La medida ha sido postergada en varias ocasiones por las cámaras empresariales bajo el argumento de desconocer las reglas de operación y el funcionamiento.

Han solicitado al gobierno federal cursos y capacitaciones que permitan conocer a fondo la nueva tasa de facturas.