Exigen estudiantes cambio en la UNAM

Ciudad de México

Reforma

Luego de más de 12 horas de discusión, representantes estudiantiles de 41 planteles de la UNAM perfilaron los ejes de lo que adquiere cada vez más la forma de movimiento.

Acordaron además llamar a una movilización para el próximo 13 de septiembre, en el 50 aniversario de la marcha del silencio del movimiento estudiantil de 1968.

Convocada, en principio, para discutir acciones en respuesta a la agresión por parte de un grupo de porros que sufrieron el pasado lunes estudiantes del CCH Azcapotzalco que se manifestaban de forma pacífica frente a la Rectoría de la UNAM, la Asamblea Interuniversitaria se convirtió en espacio para expresar todo tipo de reclamos.

Al final se acordó un paquete de siete ejes de movilización, que eventualmente se traducirán en un pliego petitorio único en una próxima asamblea, a realizarse el próximo viernes.

En primer lugar se planteó la exigencia de esclarecer y castigar a los autores intelectuales y materiales el ataque de porros del pasado lunes.

La asamblea se pronunció también por la democratización de la Universidad Nacional, incluyendo mayor participación de los estudiantes en la toma de decisiones y en la elección de autoridades, así como mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuenta.

Un tema central de la discusión lo constituyó el de la seguridad en los planteles universitarios y la erradicación de grupos porriles.

Se puso particular énfasis en la necesidad de medidas para frenar la violencia de género en los espacios universitarios. Se demandó además garantizar la paridad de género en los órganos de gobierno de la UNAM.

Los estudiantes remarcaron su apoyo a una educación pública gratuita y la exigencia de mayor presupuesto para la enseñanza superior.

Durante la asamblea abundaron los llamados a apoyar a otros movimientos sociales, en particular a el de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años.

Entre las acciones inmediatas a seguir, se acordó realizar una marcha el próximo jueves, del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. Se trata de la misma ruta que siguió en 1968 la Marcha del Silencio, una de las más numerosas y significativas del movimiento estudiantil de ese año.

"Han pasado 50 años y hemos revivido el movimiento estudiantil, porque las cosas no han cambiado, compañeros. Saldremos a las calles y verán la fuerza de los estudiantes", indicó un estudiante de Filosofía y Letras.

La UNAM, en tanto, reportó que hasta la tarde de ayer la gran mayoría de los planteles que se encontraban en paro habían sido reintegrados a las autoridades universitarias y reiniciarán clases el lunes.

Detalló que faltaba por definir la entrega de las facultades de Filosofía y Letras, de Artes y Diseño y de Música, la Escuela de Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, y los Colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente y Vallejo.

