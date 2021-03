Exigen encontrar a desaparecidas

"Somos víctimas de la violencia, tenemos algún familiar desaparecido, asesinado, ahora sí que nos ha rebasado, nos está rebasando esto y no queremos dejar pasar el día, queremos que el Gobierno también se sensibilice, las autoridades también nos ayuden en la localización de nuestros familiares", dijo la señora Ruth Gumercindo Zúñiga, integrante del Colectivo de Amigos y Familiares de Desaparecidos de la zona sur.

El contingente, compuesto de más de cien personas de distintos colectivos, se dio cita en la plaza Hidalgo para marchar -sobre la calle Miguel Hidalgo- hasta la plaza Juárez y terminar en las escalinatas de Palacio de Gobierno en donde hicieron un plantón por algunos momentos antes de acudir al recinto del Poder Ejecutivo estatal para hacer algunos planteamientos y peticiones.

"La semana pasada ha habido, estos casos no terminan, femicidios, desapariciones forzadas que siguen a la orden del día... nosotras como mujeres estamos reuniéndonos este día a esta marcha, convocamos a todas las personas que quieran acompañarnos para no dejar pasar este día", continuó Gumercindo Zúñiga, "estamos cansadas de las vueltas, de asistir a las diligencias que tenemos que realizar como familiares... incluso nosotras mismas tenemos que hacer las investigaciones, en cuanto a nuestros familiares desaparecidos porque no vemos avances en las investigaciones".

MARCHAN EN TAMPICO

Por segundo año consecutivo, pero ahora sin destrozos al Palacio Municipal, colectivos feministas marcharon en contra de los feminicidios, pidiendo a las autoridades que no sean indiferentes a este problema.

La marcha protagonizada por el grupo de feministas "Brujas de Agua" inició en la Avenida Hidalgo, hasta llegar a la zona centro de la ciudad, bajo el lema "Marcha 8M".

Fueron decenas de mujeres que se congregaron en la Plaza de Armas lanzando consignados como: "El patriarcado se va a caer", "Ni una mexicana más", "Yo sí te creo", "No estás sola", "Vivas las queremos" y "Justicia". En esta ocasión no hubo desmanes como los ocurridos el año pasado.