Exigen en IMSS les den insumos

Ciudad de México.

A pesar de que el director del IMSS, Zoe Robledo Aburto, se comprometió a garantizar la protección de su personal y brindar capacitación para atender coronavirus Covid-19, personal médico y de enfermería del Hospital General de Zona 47, y de la Unidad de Medicina Familiar 10, protestaron por falta de material, insumos y protocolos.

Cerca de 50 médicos y enfermeras del Hospital General de Zona #47 bloquearon Periférico Oriente, denunciaron que no cuentan con alcohol gel, cubrebocas, guantes de látex, y que una vez que acudió un paciente con posible contagio de Covid-19, no se le aisló sino que permaneció en una sala de espera de la unidad médica.}

"No nos negamos a trabajar, pero es nuestro derecho tener protocolos y contar con el equipo necesario para atender la emergencia, no hay cubrebocas, no tenemos mascarillas n95, hubo un paciente sospechoso y no lo aislaron, estuvo a lado de urgencias de pediatría", comentó una Angélica, enfermera quien pidió resguardar su identidad.

Los profesionales de la salud demandan el pago por concepto de "infectocontagiosidad", que consiste en un bono económico por trabajar en situaciones de riesgo, así como que a personal de enfermería y médicos que vive con enfermedades crónicas tengan licencia de faltar.

"No nos quieren dar el pago por infectocontagiosidad, porque estamos en riesgo al atender a pacientes infectocontagiosos, pedimos que nos capaciten y tampoco, ahora, las personas que tienen diabetes o hipertensión, nos dijeron que nos darían licencia con sueldo y tampoco está pasando, entendemos que no nos podemos ausentar tantos, pero también deben protegernos", exigió un médico.

De manera alterna, personal de la Clínica 10 del IMSS, bloqueó la Calzada de Tlalpan, a la altura de metro Villa de Cortés para exigir que se les suministren los insumos necesarios para atender la epidemia que entró en Fase 2 en el país.

"Trabajamos bajo protesta", "Zoe Robledo, qué está pasando", decían algunas de las pancartas que cargaron los manifestantes.