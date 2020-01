Exigen el fin de tribunales falsos

Brownsville, Texas

Más de 100 manifestantes de todo el país se concentraron en el puerto de entrada del Puente Internacional Gateway en Brownsville ayer domingo por la tarde. Un líder sindical local gritó a través de la cerca que las familias que buscan asilo son "lo mismo que usted y yo".

Fuera de los tribunales de la tienda, donde los jueces de inmigración escuchan los casos de asilo a través de un circuito cerrado de televisión, la multitud pidió el fin de los "tribunales falsos".

El organizador del programa Testigo en la Frontera, Joshua Rubin, dirigió su mensaje a través de un megáfono, dirigiendo la atención del grupo a un avión no tripulado que se cernía sobre las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de los EU.

Por un momento, el grupo dirigió sus protestas al dron. Una mujer en silla de ruedas gritó su nombre y lugar de residencia, y les dijo a los funcionarios que "no tenía miedo".

Los organizadores citaron numerosos informes de jueces de inmigración que no observaron adecuadamente la evidencia de persecución, la falta de supervisión en los procedimientos secretos de inmigración y los peligros que enfrentan las familias mientras viven en las calles del norte de México.

Los asistentes hicieron el viaje al Valle del Río Grande para presenciar y exigir el fin de los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) para mantener a las familias que buscan asilo viviendo sin hogar en México como parte del evento Testigo en la Frontera.

Rubin, cuyas vigilias de meses de duración se atribuyen a ayudar a cerrar los centros de detención infantil en Tornillo, Texas y Homestead, Florida, describe el proceso de atestiguar como un "acto subversivo ".

La coalición de educadores, profesionales de la salud, clérigos, congregantes, abogados y ciudadanos promedio esperan que al prestar especial atención a un sistema inhumano, sensibilicen sobre las violaciones de los derechos humanos que cerrarán éste sistema.

"Desde que se instituyó MPP, se estima que 60,000 migrantes y solicitantes de asilo (más unos 20,000 solicitantes de asilo más que esperan en México debido a la política estadounidense conocida como" medición ") están atrapados en el lado mexicano de la frontera. Se ha informado de un alto nivel de violencia contra niñas y mujeres jóvenes, secuestros, violaciones y extorsiones; Hasta 1 de cada 5 familias con niños pequeños han sido amenazados con violencia.

La separación familiar continúa, aunque fuera de la vista de la mayoría de los estadounidenses ", escribió el grupo en un comunicado.

Los organizadores locales y los manifestantes también marcharon en solidaridad para celebrar la inauguración del evento, cuyo objetivo es establecer una facción permanente de manifestantes que exijan que el sistema vea su fin.

Ruby Fuentes, un organizador de inmigración en La Unión del Pueblo Entero (LUPE), dijo a The Brownsville Herald que los organizadores sindicales "vinieron aquí para ser testigos de las atrocidades que están ocurriendo en Matamoros, en el campamento de migrantes, en los tribunales de las tiendas".

"No están permitiendo que las personas busquen asilo a pesar de que es perfectamente legal. Están permitiendo que hombres, mujeres y niños, familias inmigrantes, mueran lentamente ", dijo.

"Tienen patrocinadores; tienen una familia aquí en los Estados Unidos que estaría dispuesta a acogerlos. En cambio, no les están permitiendo cruzar. Las organizaciones humanitarias mantienen a estas personas con vida. Creemos que ningún ser humano es ilegal. Y vinimos a hacerle saber al gobierno que no soportaremos esta injusticia, esta inhumanidad".

El domingo, el grupo de manifestantes marcharon de un lado a otro por la entrada del patio de la tienda. Los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Servicios de Protección Federal observaron a los manifestantes, que a veces los acorralaron en la acera.

La coalición realizó una vigilia por la tarde en Matamoros, donde los manifestantes que aún no han visto las condiciones en el campamento tuvieron la oportunidad de presenciar la situación y hablar con los residentes, según informa The Brownsville Herald en su sitio web.

Camillo Pérez Bustillo, abogado de derechos humanos y miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford, pasó un tiempo en el área de El Paso en el Hope Border Institute y fue testigo del éxito de las vigilias en Tornillo.

"Participamos en la documentación de estos lugares y ayudamos a dar a estas demostraciones el tipo de apoyo comunitario que necesitaban. El tiroteo que tuvo lugar en agosto pasado en El Paso fue realmente la culminación de mucho terror allí. Creo que es realmente importante recordar la forma en que la frontera ha sido atacada, hasta San Diego / Tijuana, por políticas que consideramos crímenes de lesa humanidad ", dijo.

"Cuando hablamos de separación familiar, tolerancia cero y ahora Permanecer en México, estamos hablando de políticas que violan el derecho internacional y el derecho estadounidense. Niegan el derecho a solicitar asilo ".

Otros participantes viajaron desde la costa este. Ken Barnes, un manifestante de New Hampshire, le dijo a The Herald que utilizó su acceso a candidatos políticos haciendo paradas de campaña en todo el estado durante la temporada electoral para dirigir su atención al impulso de cerrar los centros de detención infantil en Tornillo y Homestead.

ACTIVISTAS

Califican el MPP de indignante

"El MPP es quizás en algunos aspectos peor que encarcelar a niños: es una cosa indignante que mi país está haciendo con mi dinero, nuestro dinero y en nuestros nombres. No lo puedo tolerar ", dijo.

Thomas Cartwright, un defensor y organizador mundial de refugiados con Witness at the Border, le dijo a The Herald que pasa varios meses al año en campamentos de refugiados en Grecia, pero fue sacudido cuando vio la situación en Matamoros por primera vez durante el verano.

"No es nuevo para mí ver situaciones muy difíciles y peligrosas para los refugiados. Lo nuevo para mí fue verlo a 100 pies de nuestro suelo a manos de esta administración. Están haciendo esto a propósito para, en esencia, disuadir por terror ", dijo.

Otra mujer, sentada en el Parque Xeriscape antes del mitin, sostenía una pila de corazones de papel gigantes que leían "Somos tus abuelas". "Nos subíamos a las cercas y las sosteníamos para que la gente adentro pudiera verlas en Homestead", dijo a un compañero manifestante.

Unos 100 manifestantes se reúnen para protestar contra la crisis fronteriza frente a los tribunales de tiendas de campaña en el Puente Internacional Gateway en Brownsville.