Exigen ediles plan sobre Santa Lucía

Ciudad de México.

Alcaldes de municipios mexiquenses aledaños al Aeropuerto de Santa Lucía cuestionaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que se les pidiera firmar un convenio para la cesión de terrenos sin que se les diera a conocer, primero, el proyecto ejecutivo de la obra.

Lo anterior, durante una reunión realizada el pasado 15 de febrero entre los Presidentes Municipales de Tecámac, Zumpango, Teoloyucan y Nextlalpan, emanados de Morena, así como de Huehuetoca, del PAN, con el titular de la Sedatu, Román Meyer.

Durante el encuentro para abordar la integración del Programa Territorial Operativo (PTO), en el que participaron otros funcionarios de la dependencia, el Secretario reconoció que todavía no existía un proyecto ejecutivo.

"Compañera, no hay proyecto ejecutivo", le dijo Meyer a la Alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, de acuerdo con un audio al que tuvo acceso Reforma .

La Alcaldesa exigió que antes se les dieran a conocer detalles de la obra y que se convocara a una reunión con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como con Delfina Gómez, superdelegada del Gobierno federal.

"Sería muy bien que estén la SCT y la Sedena, que también se involucren, porque ustedes nos están pidiendo que firmemos un contrato a ciegas en donde nos dicen de palabra que va a haber una coordinación total, pero yo no tengo ningún conocimiento de cuál es el proyecto", se quejó Gutiérrez.

La funcionaria municipal señaló que el acuerdo ataría de manos a los Alcaldes y les impediría decidir sobre el cambio de uso de suelo en sus territorios.

"También quiero saber por qué no están plazos en el convenio, o sea, no se puede firmar si no se establece por cuánto tiempo quedará este convenio, o sea, les estamos cediendo nuestra autonomía al firmarles un convenio donde ya no podemos hacer ningún cambio de uso de suelo, ¿y dónde va a quedar el crecimiento que nos están diciendo que es para nuestros municipios?", cuestionó.

Gutiérrez criticó que no se haya tomado en cuenta a las autoridades municipales en el diseño de proyectos de inversión.

"Tenemos 3 millones de habitantes en Ecatepec y Tecamac que somos quienes van a ser severamente afectados en los impactos viales y regionales, pero no nos están tomando en cuenta para las inversiones", reprochó.

"¿Dónde está el mecanismo de coordinación? Dicen que vamos a tener planeación del tema horizontal y transversal, porque el tema es armonizar, pero no se nos invita, se nos impone, y se nos pide que firmemos un contrato a modo".

Los funcionarios de la Sedatu insistieron en que el convenio en cuestión era sencillamente un compromiso preparatorio para trabajar de manera coordinada en la elaboración del Programa Territorial Operativo (PTO) del aeropuerto y zonas aledañas.

"A lo que voy es que no hay un proyecto (ejecutivo) ya conformado. Ustedes piden la casa hecha, le estamos diciendo: 'señora, no hay ni planos, pongámonos de acuerdo en cómo conformamos esos planos'", ilustró Meyer.

José Alfonso Iracheta, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable de Sedatu, intentó minimizar el alcance del convenio que estaba puesto sobre la mesa.

"El objetivo es precisamente definir cuáles son los accesos (al aeropuerto), dónde va a crecer, dónde no va a crecer, dónde restringir, dónde incentivar, por dónde van a llegar las principales rutas. El documento legal que le va a dar estructura a esto es el PTO, y éste es simplemente un convenio para iniciar ese PTO, es decir, ahorita ni siquiera estamos hablando de cómo vamos a ordenar el territorio, ahorita estamos diciendo: 'nos ponemos de acuerdo así para empezar a trabajar juntos'", explicó.

Meyer defendió que el convenio les serviría a los Alcaldes como una "válvula de escape" para resolver conflictos territoriales con sus comunidades.

Los Alcaldes rechazaron firmar el acuerdo con el argumento de que tendrían que someterlo a consideración de sus Cabildos.

"¿Cómo vamos a llegar y decir que ya firmamos un convenio donde no sabemos los alcances, no sabemos de qué se trata, no sabemos el proyecto?", dijo uno de los Munícipes.