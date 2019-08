Exigen disculpa y reparar daño por masacre de San Fernando

NOTICIAS RELACIONADAS Barbarie en impunidad

Ciudad de México.- A nueve años de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió una disculpa pública, que se investigue y resuelva el caso, la reparación del daño a los familiares y se vigilen las rutas de tránsito.

Son "nueve años de impunidad, nueve años en los que todos los días personas migrantes desaparecen y nuevas familias de Centroamérica se unen a la búsqueda y la exigencia de justicia", expresaron representantes del movimiento.

Recordaron que entre 2011 y 2015 sucedieron cuatro masacres de migrantes "y todos los días nos enfrentamos tristemente a la permanente desaparición".

Por ello familias de Guatemala, Honduras y El Salvador se han unido en comités para impulsar la búsqueda de sus seres queridos y exigir que no se repitan hechos como los de San Fernando en 2010 y Cadereyta, en 2012.

En ese sentido el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado en parte por esos comités, exigió que se acepte la gravedad de la tragedia de San Fernando y se ofrezca una disculpa pública.

También demandó la conformación de un grupo especial de investigación para resolver el caso, se identifique a las víctimas faltantes, se repare integralmente el daño a los familiares y se diagnostique y se vigilen las rutas de tránsito para prevenir más situaciones de ese tipo.

El movimiento también pidió que se busque a los migrantes desaparecidos mediante el fortalecimiento del Mecanismo de Apoyo Exterior para que las familias de Centroamérica que tienen un familiar desaparecido en este país empiecen a acceder a la justicia.

Sostuvo que los anteriores gobiernos no avanzaron en las investigaciones, hicieron caso omiso de las zonas de riesgo, no hubo garantías de no repetición y la violencia hacia la población migrante se desproporcionó.

"Las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pedimos a este gobierno que no cometa el mismo error y asuma su responsabilidad de buscar, prevenir y hacer justicia", externó.

Familiares de las víctimas protestaron este lunes en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia.