Exigen disculpa a Decio de María: cadena televisora

La televisora Fox Sports protestó contra el presidente de la FMF, Decio de María, y exigió una disculpa por insultos al presidente de la cadena, esto en una reunión de la Concacaf.



Carlos Martínez, presidente Latinoamérica de FOX Networks Group, envió el martes una carta a todos los presidentes de los 18 clubes de Primera División de la Liga MX en donde detalla los insultos de Decio, que además, relata, los hizo en "estado inconveniente".



San Cadilla publicó ayer en exclusiva lo sucedido en el incidente en donde Decio, aún presidente de la FMF, arremetió contra Martínez en el lanzamiento de la Liga de Naciones Concacaf, el 7 de marzo, en Miami.



En la carta, Martínez relata que Decio se encontraba en la mesa principal junto a directivos de la Concacaf y cuando se acercó a saludar, el presidente de la FMF lo encaró y comenzó a insultarlo en aparente estado de ebriedad.



La molestia de Decio es por el partido amistoso entre México e Inglaterra que iba a realizarse el 7 de junio en Estados Unidos y no se logró por los intereses en los derechos de transmisión.



"Omito repetir las groserías que me profirió por respeto a ustedes. No entendía el por qué del enojo, pero él se limitaba a seguir insultándome".



Martínez exige una disculpa pública de Decio por las agresiones, pero hasta el momento éste no se ha pronunciado.

CARTA ÍNTEGRA:



Miami, Fl. 13 de marzo 2018.

Sres. Presidentes de los Clubes de Futbol Profesional de México

Miembros del Comité Ejecutivo de Ia Federación Mexicana de Futbol

Presentes



Estimados Miembros del Comité Ejecutivo:



Con profunda molestia, a nombre propio y de Ia empresa que encabezo, queremos expresar nuestro descontento e inconformidad por Ia situación acontecida Ia semana pasada y que me permito relatar a continuación.



El miércoles 7 de marzo varios ejecutivos de FOX Sports Latinoamérica y Estados Unidos asistimos al lanzamiento de Ia Liga de Naciones de Concacaf, con Ia que tenemos una excelente relación y de Ia que somos rights holders en varias competiciones y territorios.



En dicho evento me encontré al Sr. Decio de María, Presidente de Ia FMF, sentado en Ia mesa principal, junto a autoridades de Ia Concacaf. AI acercarme a saludarlo a él y a los demás miembros, se levantó a encararme e insultarme - en estado inconveniente- de manera muy agresiva, buscando pleito, con gritos y palabras MUY, MUY ofensivas hacia mi persona, Ia empresa que represento y sus empleados, incluida Ia abogada de FOX Sports que estaba detras de mí y que, al ver Ia situación, de manera prudente, se alejó. Omito repetir las groserías que me profirió, por respeto a Ustedes. De María se Ia pasó gritándome enfrente de todos los invitados en un evento oficial humillando a mi persona y a FOX Sports, evidentemente los demás asistentes se mostraron incomodos ante Ia situación, a tal grado que tanto el Presidente y el Director General de Concacaf quienes son finísimas personas, un día después se disculparon apenados por el mal momento. La verdad, Yo no entendía el porqué de su enojo e intenté preguntarle de que hablaba, pero él se limitaba a seguir insultándome. Tuve Ia prudencia de aguantar por educación y por respeto a los ejecutivos de Ia Concacaf presentes y a Ia empresa que represento, entendiendo además el estado en el que estaba.

Tratando de comprender su enojo y terminar el mal momento, le pedí que me presentara a Guillermo Cantú - a quien no conocía -, me lo presentó, pero siguió insultándome, hasta que le pedí por última vez que se calmara porque ya se había pasado de Ia raya, solo entonces paró. Cantú, con Ia cara llena de vergüenza por Ia actitud de Decio de María, y de manera educada y cordial, me explicó que Ia molestia nació por el malogrado partido amistoso entre las Selecciones de México e lnglaterra, del que FOX Sports tenía los derechos en Estados Unidos y que no pudo realizarse por estar los intereses económicos desalineados entre Ia FMF y sus compromisos con los rights holders en ese país y los nuestros. Sin embargo, cualquier diferencia comercial o conceptual no justifica, en modo alguno, este tipo de actitudes y mucho menos las faltas de respeto. Es una pena que Ia FMF no aproveche y fomente Ia relación con FOX Sports en Estados Unidos quien tiene los derechos en inglés de los siguientes tres mundiales para llegar a los miles de mexicanos que hablan inglés y que quieren ver a su Selección Mexicana; tenemos que construir alianzas, no amenazas. Reitero nuestra disposición a hacerlo y me pongo a sus órdenes si en algo puedo servir para acercar a las partes.



También entiendo que Ia línea editorial de nuestro talento al aire no siempre va de acuerdo con las opiniones de Ia FMF y sus dirigentes, eso se llama derecho a Ia libertad de expresión. Nuestro canal siempre estará abierto a todas las opiniones, pues estas enriquecen Ia pluralidad, incluyendo el derecho de réplica. Siempre nos conduciremos con respeto, pero jamás permitiremos chantajes, bloqueos, amenazas o boicots por Ia línea editorial que manejemos ni que se violente nuestro derecho a Ia libre expresión.

Finalmente, como Presidente de FOX Networks Group, exijo una disculpa tanto a Ia empresa que represento, a los empleados que trabajan en esta, como a mi persona, considero que siempre me he conducido con respeto y educación y merezco el mismo trato. Así mismo solicitamos que se tomen las medidas necesarias para que este tipo de acciones que dañan a las instituciones y a nuestro País no vuelvan a pasar.



Lamento mucho tener que llevar ante Ustedes esta queja hasta hoy. La verdad es que desde el día en que se suscitó este lamentable desencuentro estuve esperando recibir al menos una llamada de disculpa del Sr. De María, misma que nunca llegó y que evidencia aún más su nivel de prepotencia.



Sin más por el momento, les envío un fuerte abrazo,



Carlos Martínez

Presidente Latinoamérica