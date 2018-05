Exigen destitución de directora de preescolar

"Como supervisora, me pidieron que viniera a hablar con los padres y aquí estoy, pero no depende de mi sacar a la directora o dejar que se quede". Lucía Quintanilla Cantú, Supervisora Escolar.

Padres de familia del Jardín de Niños Federico Froebel, exigieron la destitución de la directora Ciria Lily Contreras a quien acusan de mal trato, prepotencia y por mal uso de los recursos económicos del plantel.

Por ello, los padres de familia internaron evitar que la directora ingresara al plantel lo cual no fue posible, pues la maestra se encontraba dentro cuando ellos llegaron.

Al intentar hablar con la directora, ésta se negó y en todo momento, realizó llamadas telefónicas para exponer que se le estaba agrediendo, cuando no era así.

Ante esto, las madres de familia le solicitaron diera la cara para que expusiera su versión de los hechos.

"Es una maestra que está corrida de tres jardines de niños, tienen antecedentes y en su expediente aparece, nos dijeron que la dejáramos hasta que se jubilara pero no pensamos hacerlo".

Expresaron que amenaza a los padres de familia, los trata mal e incluso, es déspota con las maestras.

"A una señora le dijo que no se iba a llevar a su hija hasta que no pagara 200 pesos de una actividad y la señora le dijo que eso era un secuestro. A otra la obligó a pedir disculpas frente a todos los padres por no poder pagar y eso fue humillación".

Dijeron que tuvieron que contratar una maestra a la cual los padres le pagaban 750 pesos por semana y que aunque a la directora le entregaban el sueldo, nunca lo hacía llegar a la maestra.

REVISAN

La supervisora Lucía Quintanilla Cantú, indicó que todo este problema se está revisando por parte del Departamento Jurídico.

"Hay una situación por actitudes de la maestra. Como supervisora, me pidieron que viniera a hablar con los padres y aquí estoy, pero no depende de mi sacar a la directora o dejar que se quede".

La supervisora, luego de hablar con los padres de familia ingresó al plantel para entablar una charla con la directora, quien se negaba a hablar ante la presencia de los padres de familia y los medios de comunicación.

SE NIEGA

Los padres de familia exigieron que la directora diera la cara para dar a conocer su versión.

"Nadie les dio permiso de entrar, les pido que se retiren para atender a los medios de comunicación".

Acto seguido, la directora tomó su teléfono celular para realizar una llamada.

"Los medios me están asediando y es una falta de respeto porque yo no les he autorizado. Yo ya recibí indicaciones, hay un proceso jurídico y yo no puedo interrumpirlo".

-"El que nada debe, nada teme maestra. De la cara"-, solicitaban los padres.

La directora hizo nuevamente una llamada y expresó:

"Están aquí los medios encima de mi con los padres de familia. Escucha que me están atacando. Yo no autoricé a los medios para que entraran", repetía la directora.





