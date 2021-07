Exigen dar seguimiento a más de 7 mil carpetas de desaparecidos

Cd. Victoria, Tam.- Integrantes del Colectivo de Amigos y Familiares de Desaparecidos sostuvieron una reunión con el fiscal Irving Barrios Mojica y con Elizabeth Almanza Ávalos, fiscal especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, para exigirles se le dé seguimiento a cada una de las más de siete mil carpetas de investigación abiertas en el estado.

“Que se investigue, queremos saber dónde están nuestros familiares desaparecidos, en eso hay un cero avance y a eso si le sumamos que los Ministerios Públicos no investigan, no indagan los expedientes, no investigan”, reveló el vocero del Colectivo, Guillermo Gutiérrez Riestra, “hemos dicho siempre que, por ejemplo, en el caso de mi hija cuando desaparece se levanta como a veinte jóvenes en Ciudad Victoria, y no han vinculado los casos”; Raquel Gutiérrez Ruiz desapareció de esta capital el primero de septiembre del 2011.