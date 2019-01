Exigen dar la cara a funcionarios de AMLO

Cd. de México.- La oposición en el Senado exigió que den la cara los cuatro funcionarios que hoy faltaron a la comparecencia ante el Congreso para hablar de la crisis del desabasto de gasolina.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD coincidieron en señalar que los titulares de Petróleos Mexicanos, Hacienda y Crédito Público, Energía y Profeco desdeñaron al Legislativo.

"¿Por qué esta conducta de no dar la cara y no dar tranquilidad a la población? ¿Dónde están los detenidos? No pueden tener oídos sordos", cuestionó el senador Miguel Ángel Osorio Chong, líder de la bancada del Revolucionario Institucional.

"Que no sólo salga el Presidente a pedir confianza. Hay contradicciones entre ellos mismos, hay falta de conocimiento, no tienen explicaciones".

Reprochó que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, acompañara al Presidente de la República en su conferencia mañanera y no haya tenido la disposición de comparecer ante los legisladores.

"Exigimos que estos funcionarios se presenten y den respuesta. Exigimos respuestas, que se diga con toda puntualidad los alcances de la estrategia, pero no hay nada nada de información", dijo antes de recordar que como Secretario de Gobernación promovió la instalación de mesas de trabajo para tratar el huachicoleo.

Por el PRD, Miguel Ángel Mancera demandó al Gobierno que aporte cuanto antes la información que todos los consumidores necesitan saber.

"Es importante que comparezcan los servidores públicos. Hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Hay crudo ligero para refinar la gasolina o no hay? Queremos que se explique si se importó suficiente crudo ligero. Se habla de nuevo sabotaje. ¿Hay indagatoria por ese sabotaje?", planteó.

El vicecoordinador de la bancada del PAN, Mauricio Kuri, denunció la "irresponsabilidad, arrogancia e incompetencia" de los funcionarios que no acudieron a comparecer.

"Yo ya hubiera cuestionado fuertemente a estos funcionarios. Estamos ante una estrategia muy mal hecha", sostuvo el legislador queretano.