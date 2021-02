Exigen cumplir protocolos

Bladimir Cortez, presidente de CANIRAC Reynosa, comentó que las autoridades han clausurado temporalmente a tres restaurantes bar, que no cumplían con los horarios, pero no ha habido clausuras definitivas.

" Bladimir Cortez, Presidente de Canirac

"A cumplir lo más que se pueda al 100 por ciento, debemos cumplir, que vayan a restaurantes que les garanticen un servicio y con las medidas, que garanticen la sana distancia, los protocolos", dijo.

Los restaurantes deben cerrar a las 11 de la noche y trabajar al 50 por ciento de capacidad.

"A los ciudadanos que no se relajen, que usen el cubrebocas y que no bajen la guardia", expresó.

El dirigente de la cámara de restauranteros, pidió a los ciudadanos que cumplan los protocolos como el uso del cubrebcocas para disminuir los casos en la ciudad, pero no están a favor de que se multe como en otros estados del país, como Nuevo León.

"Aquí en Tamaulipas ya es obligatorio, el que salga una ley para sancionar o no, es cuestión que se analice, pero desgraciadamente hay mucha gente que no cree, pero no creo que sea necesario, al contrario es cuestión de seguir mandando el mensaje con campañas de difusión", recalcó Bladimir Cortes.

En Nuevo León el uso del cubrebocas es obligatorio en espacios y vías públicas: no portarlo o usarlo de forma incorrecta puede generar sanciones administrativas, como multas, arresto por 36 horas o trabajo comunitario, conforme al acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado.

MEDIDAS VIGENTES

- Los restaurantes deben trabajar al 50 por ciento

- Hasta las 23 horas.

- Prohibido el servicio de bufete.

- Prohibida la música en vivo

- Venta de alcohol solo con alimentos