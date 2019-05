Exigen buscar en fosas bajo agua. Nuevo objetivo: presa Vicente Guerrero

No es posible que trabajemos con personal que no tiene el compromiso humanitario para atender el tema de personas desaparecidas . Josefina de León Mendoza, Red de Desaparecidos en Tamaulipas

El Mañana / Staff.- Laen Tamaulipas exige a la Procuraduría General de Justicia (FGJ) estatal el levantamiento de cuerpos de víctimas de la delincuencia, ubicados en el fondo de la presa Vicente Guerrero, en Padilla.

"Localizamos el punto en agua como positivo. Las fosas en agua se manejan de distinta manera. No se ha tenido el suficiente equipamiento, ni la logística, para poder hacer el rescate adecuado; siempre ha fallado algo y creo que ya fue suficiente falla", afirmó Josefina de León Mendoza, integrante de la agrupación defensoras de víctimas.

La presa Vicente Guerrero, localizada en el municipio de Padilla y a 80 kilómetros de Victoria, tiene una superficie de poco más de 39 mil hectáreas.

En la década pasado fue escenario de torneos de pesca, empero, los criminales extendieron su control en las inmediaciones donde también se practica la caza.

En enero las familias integrantes de la Red concretaron búsquedas en la presa y aportaron pruebas a la Procuraduría sobre actividades delictivas entre los años 2014 y 2016. Durante tres meses los agentes ministeriales no han logrado implementar la inmersión en la presa.

Josefina de León explicó que los elementos judiciales deben de gestionar las herramientas necesarias, como buzos, iluminación y equipo especial para recuperar restos de víctimas arrojadas al cuerpo de agua.

"La Fiscalía no tiene el equipo y se les había comentado de solicitarlo. Que se sigan cometiendo los mismos errores de antes y entonces llega un punto en que no podemos darnos ese lujo. Me refiero a errores que son de sentido común de seguimiento de ciertas cosas que se necesitan", enfatizó la activista.

Josefina busca a su hija Cinthya Mabel Pantoja, quien desapareció cuando circulaba en un Chevy Monza azul modelo 1998, a la altura del poblado El Barretal, Padilla, el 22 de abril de 2012. El gobierno tamaulipeco ofrece una recompensa de medio millón de pesos a quien aporte datos que ayuden a localizar a la joven.

"Es complicado porque la experiencia en fosas de agua ha sido en una profundidad mínima, que casi están en la superficie, pero aquí estamos hablando de una profundidad entre 7 metros y 9 metros. Desde un principio se comentó que se capacitara sobre todo lo necesario para hacer un trabajo correcto", comentó la buscadora.

BASE NAVAL

De acuerdo con fuente oficial, la presa Vicente Guerrero ha sido escondite y punto de operaciones de la delincuencia. Por ello, en noviembre del año pasado la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y el gobierno estatal abrieron una base naval.

Ante la posibilidad de que haya más personas desaparecidas en la presa, de León sostuvo que hay altas posibilidades pero que no se sabrá con exactitud hasta lograr el primer levantamiento.

"Tengo señalado un punto de la presa Vicente Guerrero y otro en el extremo contrario, pero no hemos ido porque esperamos que se resuelva este caso. Ya tienen qué resolver, ya es suficiente tiempo para armar un rescate de indicio y vayamos trabajando más la presa", reiteró.

A pregunta expresa sobre la actuación de la Federación y la administración estatal en la atención de las desapariciones, de León Mendoza dijo que es un momento clave de oportunidad para que el gobierno aporte los recursos suficientes para fortalecer las búsquedas en vida y fosas de tierra y agua.

"Ya logramos la Comisión, el consejo pero se debe traducir en recursos para búsquedas y el proceso forense, porque colectivos como Milynali también ha sacado restos desde hace un año. Ahora sí te puedo asegurar que búsquedas hay todos los días y localizaciones de indicios existen, pero no avanzamos. Aquí la idea es avanzar en todo lo que vaya llegando. Para eso se requiere traducir el discurso en algo tangible".