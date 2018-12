Exigen bono navideño trabajadores de Salud

Cd. Victoria, Tam.

Decenas de trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número Uno de Ciudad Victoria y municipios vecinos se manifestaron frente a oficinas centrales de la Secretaría de Salud en demanda de la entrega de los vales de Navidad y de fin de sexenio, los cuales ascenderían a un monto de 15 mil 500 pesos en su conjunto.

"Somos de la Jurisdicción Sanitaria número 1, pero tenemos congregados aquí a más compañeros de Padilla, de Oficina Central, donde nuestro objetivo es que venimos en manera pacífica pero en protesta en virtud de que no se nos han pagado los vales de despensa", señaló Francisco Lozano, trabajador de la Jurisdicción Sanitaria número Uno.

"La Secretaría de Salud nos tiene desde el día 30 de noviembre, que era el límite que tenía para pagarnos; en muchas dependencias federales como lo es SAGARPA, CONAGUA, SEMARNAT, el Hospital de Alta Especialidad, que ya recibieron sus vales", los trabajadores de Salud se congregaron en Paseo Méndez al sur de la avenida Francisco I. Madero y avanzaron por la calle 17 hasta las oficinas centrales de la Secretaría de Salud entre las calles Guerrero y Bravo en esta capital.

"Nos tienen día a día con que ya nos los van a entregar, hay filas interminables en la Jurisdicción Sanitaria de 400 a 600 gentes y siempre salen a decirnos que se vengan otro día", añadió el trabajador de la Salud, "nos dicen que va a ser una tarjeta electrónica, que la tarjeta electrónica no sabemos en qué tiendas podemos hacer uso de ellas".

Francisco Lozano recordó que este miércoles es el último día laboral por lo que en caso de no recibir este beneficio no podrán exigirlo sino hasta el 7 de enerodel próximo año, recalcó que esta prestación es utilizada para hacer las compras relacionadas con las festividades de fin de Navidad por lo que en caso de no contar con ella no podrán celebrar estas fiestas.

"Es un dinero que no tenemos con nosotros, un derecho que ya fue otorgado desde la Federación y que ya fue entregado a Tamaulipas y no nos lo entregan a nosotros como trabajadores", la Secretaría de Salud por su parte dio a conocer que ya se cuenta con estas tarjetas sin embargo no han sido activadas sino hasta la tarde de este martes.