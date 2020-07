Exigen basificación eventuales de Salud

El tema de las basificaciones es un tema difícil con el tema de los recortes presupuestales y en el tema de Salud le corresponde estrictamente al gobierno federal el tema de las bases César Augusto Verástegui Ostos, secretario general de Gobierno

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de trabajadores eventuales de Salud se manifestaron frente a Casa de Gobierno exigiendo ser basificados para así contar con mejores prestaciones y seguridad social, además de en esta capital representantes de tres mil 500 trabajadores en el estado harían movilizaciones similares en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros este miércoles.

"Yo tengo siete años laborando como eventual y en todos esos siete años que tengo laborando no he tenido ningún apoyo por parte de la Secretaría de Salud o por parte de las autoridades de Gobierno, no tengo ni seguridad social ni apoyo a la vivienda, y toda mi familia depende de mí y de mi trabajo", indicó José Alberto Martínez Echartea, trabajador de la Jurisdicción Sanitaria 1.

La manifestación se llevó a cabo por algunos minutos frente a la Casa de Gobierno la cual fue encabezada por aproximadamente una decena de trabajadores del Hospital Civil ´Dr. José Macías Hernández´, Hospital General ´Dr. Norberto Treviño Zapata´, Hospital Infantil Tamaulipas y el Hospital Regional de Altas Especialidades, todos estos de Ciudad Victoria.

"No es algo que sea de ayer o de hace unas semanas, tenemos años solicitando que nos apoyen con la basificación, así todos los eventuales poder ser acreedores a esa seguridad social que estamos exigiendo y lamentablemente en estos momentos estamos pasando por tiempos difíciles por lo de la pandemia", mencionó que por ejemplo, un enfermero contratado como eventual puede contar con un sueldo de dos mil 400 a dos mil 700 por quincena mientras que un enfermero basificado puede llegar a percibir de cinco mil 500 a seis mil pesos por el mismo trabajo.

En respuesta, el secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, atendió a los manifestantes para lo cual los citó a una reunión con personal de la Secretaría de Salud para escuchar sus peticiones. "El tema de las basificaciones es un tema difícil con el tema de los recortes presupuestales y en el tema de Salud le corresponde estrictamente al Gobierno Federal el tema de las bases, pero sin embargo toda aquella gente que se va jubilando se van agarrando bases y se van asignando".